[BREAKING] Noi informații arată că Putin ar fi gata să atace Ucraina și săptămâna viitoare

Imagini dintr-un satelit aparținând unei companii private americane arată noi desfășurări de trupe rusești la granița cu Ucraina.

Antony Blinken, secretarul de stat american, a declarat că o invazie rusă a Ucrainei ”poate începe oricând”, inclusiv în timpul Olimpiadei de la Beijing, SUA remarcând semnale îngrijorătoare care indică escaladarea situației incluzând și ”sosirea unor noi trupe ale Rusei la graniță”.

Anterior, președintele american Joe Biden le-a cerut cetățenilor Statelor Unite care sunt în Ucraina să părăsească țara de urgență și a invocat creșterea amenințării unei acțiuni militare a Rusiei. Marea Britanie și Norvegia au urmat exemplul americanilor și au cerut, de asemenea, propriilor cetățeni să părăsească Ucraina.

Nick Schifrin, jurnalist american specializat în afaceri externe și corespondent al postului public de radio PBS, a relatat pe Twitter că Vladimir Putin, președintele Rusiei, ar fi decis deja să invadeze Ucraina și ar fi comunicat deja acest lucru reprezentanților armatei. Schifrin spune că informația a fost confirmată de trei surse diferite care însă au rămas anonime.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me.— Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022