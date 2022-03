Elon Musk refuză să blocheze propaganda rusească prin Starlink

”Mi s-a spus de unele guverne (nu Ucraina) să blochez sursele de știri rusești. Nu vom face asta decât cu pistolul. Îmi pare rău că sunt un absolutist al libertății de exprimare”, scrie Musk, pe pagina sa de Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022