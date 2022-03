Vladimir Putin avertizează Occidentul din nou: Sancțiunile impuse sunt o declarație de război

În plus, Putin precizează că sancțiunile Occidentului sunt asemenea unei declarații de război. Președintele rus susține că Moscova trebuie să protejeze ”frații„ ucraineni.

Putin păstrează același discurs și pledează pentru demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

BREAKING: Putin says any country trying to impose no-fly zone over Ukraine will be considered a participant in the conflict— BNO News (@BNONews) March 5, 2022