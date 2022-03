Orașele din nordul Ucrainei se pregătesc pentru o eventuală invazie a trupelor militare din Belarus

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Oraşele din nordul Ucrainei, situate la frontiera cu Belarus, iau măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală intervenţie terestră a forţelor militare belaruse, a declarat primarul oraşului Jitomir, Serhiy Suhomlyn.

"Noi suntem foarte aproape de graniţa cu Belarus. Oraşul Jitomir se pregăteşte de o posibilă intervenţie din partea Belarusului. Am început practic acest lucru a doua zi. Aţi văzut cât de multe s-au făcut în oraş în acest sens. În jurul oraşului au fost ridicate multe puncte de apărare şi momentan a treia linie de apărare este finalizată. Are zeci de kilometri în jurul oraşului. Cel mai mare pericol îl reprezintă sistemele de artilerie, sistemele rachetelor GRAD. Am văzut ce efecte dezastruoase au produs în Cernihiv, Sumî şi Mariupol, când, prin intermediul acestor rachete care nu sunt controlabile, s-au produs pagube în zone civile. Înţelegând distanţa faţă de Belarus, formăm aceste linii de apărare la câţiva zeci de kilometri de centrul oraşului Jitomir", a afirmat Suhomlyn, conform Agerpres.ro.



Declaraţiile primarului vin în contextul în care există informaţii potrivit cărora la graniţa dintre Belarus şi Ucraina ar fi amenajate eventuale zone de acces ale militarilor belaruşi spre teritoriul ucrainean. Presa din Belarus a publicat, duminică, informaţii şi imagini despre un pod plutitor peste râul Pripyat, în oraşul Petrikov, din regiunea Gomel, spre raionul Lelciţk, care se află la graniţa cu regiunea Rivne din Ucraina.

Totodată, primarul arată că, de la începutul războiului, în oraşul Jitomir au decedat nouă persoane civile, iar alte 16 au fost rănite. De asemenea, 40 de case au fost distruse de bombardamente.

"În rândul populaţiei civile, în oraşul Jitomir au decedat nouă persoane şi alte 16 au fost rănite. A fost distrusă complet o şcoală, căminul de garnizoană, iar la marginea oraşului a fost distrus un depozit de carburanţi. De asemenea, au fost distruse în jur de 40 de case ale civililor. După atacurile cu bombe, a fost distrusă parţial societatea de termoficare şi au fost afectate parţial şi conductele de apă. O parte a oraşului a fost fără încălzire o perioadă de timp. Au avut de suferit câteva secţii ale Maternităţii. A avut de suferit clădirea cu şase etaje a Spitalului 2 orăşenesc. Parţial a fost afectat şi Spitalul nr. 1, dar şi Grădiniţa 22", a adăugat Serhiy Suhomlyn.

Acesta precizează că autorităţile din Jitomir sprijină evacuarea populaţiei civile din Kiev şi împrejurimile Capitalei. Refugiaţii sunt transportaţi la Jitomir, unde primesc cazare şi masă, iar de aici sunt îmbarcaţi în trenuri cu destinaţia Vestul Ucrainei.

"Majoritatea refugiaţilor nu rămân în Jitomir, ci pleacă mai departe. Noi îi scoatem din jurul Kievului cu autocarele noastre, după care le oferim cazare şi mâncare, iar mai târziu le urcăm în trenuri şi le trimitem mai departe în Vestul Ucrainei", afirmă primarul din Jitomir.

Pe de altă parte, Serhiy Suhomlyn menţionează că aproape 45% din populaţia oraşului pe care îl administrează au fugit de război.

Sursa foto: Shutterstock.com

