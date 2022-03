Surse: Rusia ar putea să renunțe la ”denazificare” și să permită Ucrainei să adere la UE

Rusia va renunţa la obiectivul său de "denazificare" a Ucrainei şi este dispusă să permită acestei ţări să adere la Uniunea Europeană dacă Kievul nu se aliniază militar, a informat marţi publicaţia britanică Financial Times (FT), referitor la termenii de negociere a unui armistiţiu între cele două ţări,scrie Agerpres. FT a relatat că patru persoane la curent cu negocierile dintre Kiev şi Moscova analizează un acord de pace care prevede ca Ucraina să nu intre în NATO, în schimbul obţinerii de "garanţii de securitate".

Potrivit sursei citate, proiectul de acord nu conţine nicio referire la "denazificare", "demilitarizare" şi protejarea limbii ruse în Ucraina, o parte dintre motivele invocate de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a-şi justifica invazia în Ucraina. Negocierile dintre Rusia şi Ucraina au fost reluate marţi la reşedinţa președintelui Turciei din Istanbul.

Citește și: Care este riscul ca Putin să folosească arme nucleare? Cosmin Popa, specialist în spațiul rusesc: ”Perfect posibil pentru a-și crea o poziție de negociere”

FT scrie că presupusele concesii avute în vedere de Kremlin sunt consecinţa lipsei de progrese în campania sa militară, care s-a lovit de "o rezistenţă ucraineană mai feroce" decât prevăzuse Moscova. Proiectul de acord ar mai prevedea că Ucraina nu va dezvolta arme nucleare, nu va găzdui pe teritoriul său baze militare străine şi va renunţa la orice fel de demers privind aderarea la NATO.

Latest CoT #maps from @TheStudyofWar and @criticalthreats. #Ukrainian forces recaptured #Irpin, a town on the northwestern edge of #Kyiv. #Russia reportedly withdrew 2 BTGs of the 106th Airborne Division from the Kyiv front. pic.twitter.com/Z39VFG07aN