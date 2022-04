Rusia și-a retras complet armata din nordul Ucrainei

Cel puțin o parte din aceste trupe vor fi transferate în Ucraina de Est pentru a lupta în Donbas, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie pe Twitter. Forțele vor avea nevoie de reaprovizionare înainte de a fi desfășurate mai la est, iar orice revenire în masă în nord ar putea dura cel puțin o săptămână, a adăugat ministerul.

Ministerul a declarat că bombardamentele rusești asupra orașelor din est și sud continuă, iar forțele ruse au avansat mai la sud de orașul Izium, care rămâne sub controlul lor.

