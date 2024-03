Voluntarii ruși care luptă de partea Ucrainei au atacat un sat din Rusia

Voluntari ruşi care luptă de partea Ucrainei au afirmat marţi că au atacat un sat din Rusia, situat în apropiere de frontieră, în timp ce Moscova susţine că aceştia au fost respinşi înainte să părăsească teritoriul ucrainean, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Unitatea numită Legiunea Libertăţii din Rusia a difuzat pe Telegram o înregistrare video însoţită de textul "Am trecut graniţa". În imagini se văd trei vehicule blindate care circulă pe întuneric, pe un drum de ţară.



La scurt timp după aceea, grupul de voluntari a comunicat că a distrus un blindat rusesc în satul Tiotkino, în regiunea Kursk din vestul Rusiei, vecină cu Ucraina, informează AFP.



Guvernatorul regiunii a confirmat atacul în timp real şi a raportat un rănit uşor, negând în acelaşi timp orice "străpungere" ofensivă. "Un grup de sabotaj şi cercetare a încercat să pătrundă" către Tiotkino, "au avut loc lupte cu arme de foc, dar nu s-a produs nicio străpungere", a declarat oficialul rus. Spre orele amiezii, el a adăugat că "în acest moment de partea ucraineană se trage asupra satului Tiotkino".



O altă unitate, batalionul Sibir (Siberia) a anunţat tot pe Telegram că "aşa cum am promis, aducem libertatea şi dreptatea pe pământul nostru rusesc" şi că "lupte înverşunate se dau pe teritoriul rus".



Ministerul apărării de la Moscova a susţinut însă că forţele ruse au împiedicat incursiunile din Ucraina şi i-au obligat pe atacatori să se retragă cu pierderi semnificative. Potrivit instituţiei, atacurile au avut loc în jurul orei 00.00 GMT (3 a.m. ora Moscovei), cu tancuri şi transportoare blindate, vizând mai multe ţinte de partea rusă a frontierei, iar militarii ruşi le-au respins cu ajutorul rachetelor, artileriei şi forţelor aeriene.



Reuters nu a fost în măsură să verifice din surse independente versiunile celor două părţi despre evenimente.



Operaţiunile terestre ucrainene au fost precedate de un atac masiv cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, în cursul căreia au fost lovite şi incendiate două obiective energetice. Ucraina recurge frecvent la drone pe teritoriul rusesc, în schimb incursiunile terestre ucrainene sunt foarte rare, remarcă AFP.



Peste câteva zile, în Rusia vor avea loc alegeri prezidenţiale, la care se aşteaptă realegerea lui Vladimir Putin ca şef al statului, în lipsa oricărei opoziţii. Sibir le-a cerut ruşilor să "ignore" scrutinul programat în 15-17 martie. "Nu putem schimba lucrurile în bine decât cu arma în mână", au afirmat luptătorii, apreciind că alegerile sunt fictive.



Un purtător de cuvânt al serviciului ucrainean de informaţii militare a declarat că grupurile de voluntari ruşi nu acţionează la ordinele Kievului. "Pe teritoriul Federaţiei Ruse, aceştia acţionează absolut autonom, pe cont propriu", a declarat Andrii Iusov, citat de presa din Ucraina.

