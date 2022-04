Un avion cargo Boeing 757-200, operat de DHL, cea mai mare companie de curierat din Europa, s-a rupt în două în timpul unei aterizări de urgență pe aeroportul internațional Juan Santamaria din Costa Rica (aeroport ce deservește capitala San Jose).

Momentul a fost filmat de martorii oculari din mai multe unghiuri.

Potrivit unui oficial din aviația civilă din Costa Rica citat de Guardian, avionul se îndrepta spre Guatemala. Din cauza unor probleme la sistemul hidraulic, pilotul a fost nevoit să aterizeze pe urgență la scurt timp după decolare.

A much clearer version of the crash landing has emerged! Source: Unknown #DHL #AvGeek pic.twitter.com/FCYbgFaW0H — AviationSource (@AvSourceNews) April 7, 2022

The aerial view of the DHL Aero Expreso B757-27APCF aircraft (HP-2010DAE) and tire marks coming from Runway#7 at Juan Santamaría International Airport (SJO) on 7th April.



📷 Credit on the picture.#aircraft #aviation #runway pic.twitter.com/aYg5YcbPsO