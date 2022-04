Will Smith, pedeapsă exemplară. Va fi interzis la toate evenimentele Oscar pe următorii 10 ani

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite a decis să îi interzică actorului Will Smith să participe la orice ceremonie sau eveniment pe care instituţia îl organizează, timp de zece ani, ca pedeapsă pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar de la sfârşitul lunii martie

''Domnului Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, personal sau virtual", indiferent dacă este vorba sau nu de premiile Oscar, şi cu efect imediat, a precizat într-un comunicat consiliul de administraţie al Academiei, scriu AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Academia de film a acceptat demisia lui Will Smith, pe care acesta a prezentat-o săptămâna trecută, dar nu i-a retras Oscarul pentru cel mai bun actor, primit luna trecută pentru rolul din "The Williams Method".



La ceremonia televizată din 27 martie, Smith a urcat pe scenă după ce comediantul Rock a făcut o glumă despre înfăţişarea soţiei actorului, Jada Pinkett Smith, apoi l-a lovit pe Rock peste faţă.



Gluma lui Rock despre Pinkett Smith a făcut referire la filmul 'G.I. Jane' din 1997, în care actriţa Demi Moore s-a ras în cap. Nu a fost clar dacă Rock era conştient că Pinkett Smith are o afecţiune care provoacă căderea părului, scrie Reuters.

