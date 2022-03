Cu cât a crescut audiența Galei Oscar, după palma dată de Will Smith lui Chris Rock

Aceste date provizorii de audienţă, dezvăluite de postul de televiziune ABC, care a transmis în direct gala Oscar, au înregistrat o creştere netă de 56% în raport cu cei 9,85 de milioane de telespectatori din 2021, care au stabilit un nou record negativ în istoria evenimentului, scrie Agerpres.

Cu cei 15,36 de milioane de telespectatori de duminică, show-ul din acest an ocupă totuşi locul al doilea în clasamentul celor mai slabe cote de audienţă de când această gală a început să fie transmisă la televiziune.

Will Smith, desemnat cel mai bun actor pentru rolul principal din filmul "King Richard", şi prezentatorul Chris Rock au contribuit considerabil la creşterea popularităţii evenimentului.

"Îşi doreşte Academia de film americană acest gen de publicitate? Nu, chiar deloc. Ei nu vor o publicitate care să spună că există violenţe la Oscaruri", a declarat pentru AFP un jurnalist al revistei Variety, Marc Malkin.

"Acestea fiind zise, vorbesc însă oamenii mai mult despre Oscaruri? Cu siguranţă. Însă nu sunt sigur că acesta este felul în care organizatorii şi-ar dori ca oamenii să vorbească despre ei", a continuat el.

Academia de film americană a condamnat luni gestul actorului Will Smith şi a anunţat că a deschis o anchetă.

Imaginile televizate care l-au arătat pe starul hollywoodian urcând pe scenă pentru a-l pălmui pe Chris Rock, care tocmai făcuse o glumă despre craniul complet ras al soţiei sale, Jada Pinkett Smith - care a dezvăluit public că suferă de alopecie -, s-au răspândit pe reţelele de socializare cu o viteză ameţitoare. Luni, pe aceste platforme online au fost publicate un număr uriaş de meme-uri, montaje video şi comentarii pro sau contra care îi vizau pe cei doi protagonişti ai scandalului.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz— Movies (@moreoffilms) March 28, 2022