„Accept şi respect decizia Academiei”, a spus actorul într-o scurtă declaraţie trimisă de reprezentantul său presei americane, potrivit Agerpres.

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite a decis să îi interzică actorului să participe la orice ceremonie sau eveniment pe care instituţia le organizează, timp de zece ani, ca pedeapsă pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock, după gluma făcută pe seama soţiei sale.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz— Movies (@moreoffilms) March 28, 2022