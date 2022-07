Cinematograful care oferă intrare gratuită pentru a ajuta britanicii să scape de căldură, dar numai dacă sunt roșcați

Un cinematograf din Marea Britanie oferă britanicilor intrare gratuită pentru a se ascunde de caniculă, însă măsura este valabilă doar pentru cei roșcați.

Nici Marea Britanie nu o duce prea bine zilele acestea din cauza caniculei, temperaturile atingând și 40 de grade Celsius. Ba mai mult, a fost emisă prima atenționare cod roșu de caniculă în țară, depășindu-se recordurile înregistrare în 2019.

Dar dacă aveți treabă prin orașe și vreți să vă ascundeți de razele ultraviolete, Showcase Cinemas vă primește gratuit în interior, doar dacă sunteți roșcați, scrie The Mirror.

De ce doar cei roșcați? Medicii avertizează că persoanele roșcate (cu părul având această nuanță) sunt mai predispuse efectelor neprietenoase ale razelor solare.

Toate locațiile Showcase Cinemas din țară sunt menținute la rece datorită sistemului de aer condiționat pentru britanicii care vor să se răcorească puțin.

Cei care profită de ofertă îl vor putea urmări pe Chris Hemsworth reluând rolul lui Thor în Thor: Love and Thunder, experimenta rădăcinile rock and roll-ului în filmul Elvis sau râde în hohote cu Minions: The Rise of Gru.

Biletele gratuite pentru roșcați sunt disponibile la casele de bilete ale cinematografului local Showcase, luni, 18 iulie și marți, 19 iulie, numai pentru filmele difuzate în acele zile. Oferta este limitată la un bilet gratuit de persoană și nu poate fi utilizată împreună cu nicio altă ofertă.

Sursa foto: Pixabay

