Ce consecințe au înfrângerile recente ale Rusiei de pe front, pentru Vladimir Putin?

La mai bine de jumătate de an de la izbucnirea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, armata ucraineană a avut câteva victorii răsunătoare în estul țării. După lupte grele de-a lungul frontului Harkov, ucrainenii au reușit să recupereze câteva localități din regiunea ocupată de ruși. Contraofensiva din Harkov i-a pus pe gânduri pe ruși și până și discursul de propagandă de la televiziunile rusești și-au schimbat discursul. Dar ce consecințe au aceste victorii pentru Vladimir Putin?

A fost pentru prima dată după câteva luni, când programul de știri emblematic al televiziunii de stat ruse nu a trâmbițat cu privire la victoriile Kremlinului. Ediția de duminică a venit cu câteva recunoașteri clare:

„În prima linie a operațiunii speciale [în Ucraina], aceasta a fost cea mai grea săptămână de până acum. A fost deosebit de greu de-a lungul frontului Harkov, unde în urma unui atac al forțelor inamice care le depășeau numeric pe ale noastre, trupele rusilor au fost forțate să părăsească orașele pe care le eliberaseră anterior”, a declarat prezentatorul TV Dmitri Kiselev, după cum arată BBC.

Moscova ocupase acele zone cu luni în urmă, dar după o contraofensivă fulgerătoare a armatei ucrainene, armata rusă a pierdut un teritoriu considerabil în nord-estul Ucrainei. Totuși, Ministerul de Apărare din Rusia nu cataloghează evenimentele ca fiind „o fugă” a soldaților ruși, ci susține că a fost vorba de o „regrupare planificată”.

„Ministerul rus al Apărării a respins zvonurile potrivit cărora trupele ruse au fugit în dizgrație din Balakliya, Kupiansk și Izium. Nu au fugit. Aceasta a fost o regrupare pre-planificată”, cea maiau declarat reprezentanții ministerului rus în cea mai recentă ediție a ziarului guvernamental, Rossiyskaya Gazeta.

„Este deja clar că am subestimat inamicul”

În tabloidul Moskovsky Komsomolets, un analist militar a avut o viziune diferită: „Este deja clar că am subestimat inamicul. Forțele ruse au reacționat prea târziu și a venit prăbușirea... Ca urmare, am suferit o înfrângere și am încercat să minimizăm pierderea prin retragerea trupelor noastre, în așa fel încât acestea să nu fie înconjurate”.

Această „înfrângere” a stârnit furie pe canalele de socializare pro-ruse și printre bloggerii „patriotici” ruși, care și-au acuzat armata că a făcut greșeli. Și liderul cecen, Ramzan Kadyrov a reacționat.

„Dacă astăzi sau mâine nu se vor face schimbări de strategie”, a avertizat Kadyrov, „voi fi obligat să vorbesc cu conducerea ministerului apărării și conducerea țării pentru a le explica situația reală de pe teren. Este un situație uluitoare”, a spus acesta.

Deci, iată o întrebare cheie: vor avea aceste înfrângeri consecințe politice pentru Vladimir Putin?

Deși anterior războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Vladimir Putin se bucura de un statul de politician absolut invincibil, care poate scăpa din cele mai nefavorabile situații pentru el. Însă după data de 24 februarie, totul s-a schimbat.

Ultimele șase luni sugerează că decizia președintelui Putin de a invada Ucraina a fost o greșeală majoră de calcul. Incapabil să obțină o victorie rapidă, Rusia s-a blocat într-o ofensivă lungă și sângeroasă și a suferit o serie de înfrângeri notabile.

Când aura de invincibilitate a unui lider autoritar se estompează, problemele nu încetează să apară. Vladimir Putin nu își imaginează un scenariu în care Rusia să piardă acest război. Din ceea ce spune mass-media de stat, vedem deja semne că eșecurile de pe câmpul de luptă sunt puse pe seama sprijinului occidental pentru Ucraina.

„Kievul, sprijinit de NATO, a lansat o contraofensivă”, a declarat televiziunea de stat rusă.

Luni, purtătorul de cuvânt al președinetelui rus, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliştilor: „Operaţiunea militară specială [a Rusiei] continuă şi va continua până când toate sarcinile stabilite iniţial vor fi îndeplinite”.

Ce știm cert despre liderul de la Kremlin? Că recunoaște rareori că greșește și tot la fel de rar își recalibrează planurile în urma unei erori. Desigur, întrebarea care stă pe buzele tuturor aproape încă de când a izbucnit acest război este că dacă Vladimir Putin nu va reuși să cucerească Ucraina cu arme convenționale o va face cu sprijin nuclear? Președintele Rusiei încă pare să creadă că „operațiunea sa specială” se va întoarce în favoarea lui.

Reamintim că Ucraina a recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării.

"De la începutul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri pătraţi au reintrat sub control ucrainean", a declarat într-un comunicat Valeri Zalujnîi, comandantul şef al armatei ucrainene.

"În jurul Harkovului, am început să avansăm nu doar în sud şi est, ci şi către nord. Ne aflăm la 50 de kilometri de graniţa" cu Rusia, a explicat militarul ucrainean.

