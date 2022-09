UPDATE 16.30: Reporterii The Guardian transmit că armata ucraineană face progrese suprinzătoare în nord-estul țării, confirmând recucerirea orașului Kupiansk. Totodată, potrivit acestora, o unitate importantă a armatei ruse pare a fi blocată în Izium, unul dintre punctele aflate până de curând în favoarea Moscovei.

UPDATE 15:00: Au apărut fotografii pe rețelele sociale cu armata ucraineană ținând drapelul național în orașul Kupiansk, al treilea ca mărime din regiunea Harkov. Imaginile ar fi fost confirmate de Iuliia Mendel, purtător de cuvânt al președinției ucrainene.

Some public Telegrams say that Ukrainian forces regained Oleksandrivka, the village of my childhood in Kherson region. I’ll pray that it’s true.

Balakliia in Kharkiv region is under Ukraine flag again. And this is Kupiansk of Kharkiv region. Glory to Ukraine! 💙💛 pic.twitter.com/cQZqJ2UGsx