România a fost prezentă în perioada 8-12 septembrie 2022 la Maison & Objet Paris, unul dintre cele mai importante evenimente din sectorul mobilier și al decorațiunilor interioare. Participarea brand-urilor românești la târgul internațional a fost finanțată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, organizată în colaborare cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Pe o suprafață de 408 mp, 11 companii românești și-au expus cele mai noi colecții de mobilă și accesorii pentru design interior: AESTHETIC INDESIGN (VLAdiLA), ADOR MOBILA, AMPLUSPM, ARTGRANIT, DIS PROD (by DURIEUX), ELVILA, M-OLIVER DESIGN (Mark Oliver), LEMN PROD EX COM, NEWEL TURNING, QUADRA INVEST și SZEL MOB.