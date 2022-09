Mobilizarea parțială a Rusiei, în cifre. Cum pălește efortul de război al lui Putin față de mobilizările din 1914 și 1941

Într-un discurs așteptat de tot mapamondul, Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială a celor apți pentru acest lucru, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, avansând cifra de 300.000 de rezerviști.

Deși la o primă vedere poate părea un număr semnificativ de persoane dislocate, trebuie spus că reprezintă o mică parte din mobilizările similare realizate de Rusia în perioade de război.

În 1914, Rusia a aruncat în luptă o forță colosală

Spre exemplu, în 1914, țarul Nicolae al II-lea a mobilizat nu mai puțin de 3.100.000 de rezerviști, care se adăugau la armata deja existentă de 1.400.000 de persoane, conform Wikipedia.

Informațiile variază mult însă în privința forței totale pe care rușii au aruncat-o în luptă, International Encyclopedia of the First World War vorbind despre nu mai puțin despre 16 milioane de persoane, dar subliniind în același timp faptul că istoricii sunt împărțiți în privința numărului exact de soldați care au fost mobilizați atunci.

Facsimilul depeșei unui militar britanic aflat la reprezentanța diplomatică a țării sale la momentul mobilizării din 1914, face lumină însă asupra numărului de soldați mobilizați, colonelul Alfred Knox vorbind despre 94 de secții de poliție la care s-au prezentat între 2000 și 3000 de oameni (pentru fiecare dintre acestea, n.r.).

În alte privințe, însă, Rusia era slab pregătită pentru conflict, numărul armelor care puteau fi distribuite fiind insuficient, iar industria nu făcea față producției de echipamente pentru o asemenea forță de luptă.

De asemenea, printr-o paralelă parcă trasă la indigo cu situația actuală, armata țaristă ducea lipsă de piese de artilerie, muniție, transport motorizat, dar chiar și de cizme.

Pierderile suferite de ruși au fost de altfel incredibile pe parcursul celor patru ani de război, numărul celor uciși situându-se la peste 2.000.000 de soldați (Wikipedia), în veme ce alte surse vorbesc chiar despre aproape 6 milioane de soldați uciși sau dispăruți (International Encyclopedia of the First World War).

Peste 30 de milioane de ruși mobilizați în 1941

Cât privește cel de Al Doilea Război Mondial, multiple surse vorbesc despre un număr colosal de persoane mobilizate, mai precis peste 30 de milioane, doar în primele opt zile ale conflagrației fiind chemate la luptă peste 5 milioane de persoane.

Citeste si: Cristian Diaconescu, opinie rapidă despre mobilizarea anunțată de...

Pentru a ne face o idee cât de amplă a fost mobilizarea ordonată de Stalin, trebuie spus că s-au ridicat restricțiile privind recrutarea inclusiv în privința unor categorii marginalizate până atunci, cum ar fi fostele cadre țariste, preoții, ba chiar și nobilii.

Chiar și cu o asemenea forță pusă la dispoziția lui Stalin, însă, persoanele din estul îndepărtat al Rusiei nu au fost chemate la luptă, acestea fiind lăsate acasă în cazul unui atac din partea Japoniei.

Este un lucru cunoscut însă faptul că, în ciuda pregătirii uriașe, pierderile Rusiei au fost catastrofale în Al Doilea Război Mondial, totalul victimelor, atât militari cât și populație civilă, fiind de peste 20 de milioane de persoane.

Chiar și așa, însă, după încheierea războiului armata convențională a Uniunii Sovietice număra nu mai puțin de 11 milioane de persoane, dimensiunea acesteia fiind redusă abia în anul 1948 la aproape 3 milioane, care este, conform cifrelor oficiale, și numărul actual de militari activi și rezerviști ai Federației Ruse.

Citeste si: Cancelarul Germaniei: Trebuie să avem cea mai bine echipată armată...

Sursa foto: Shutterstock / Artem Mishukov

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: