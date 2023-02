Astfel, gigantul fast-food a anunțat faptul că începând cu data de 22 februarie, meniul McPlant, care poate conține atât burgeri cât și nuggets, va fi disponibil și pe piața din Germania, conform cnbc.

Lansarea vine în contextul în care colaborarea McDonald's - Beyond Meat aniversează doi ani în această perioadă, de la momentul debutului acesteia meniul McPlant fiind introdus în Marea Britanie, Irlanda, Austria și Olanda.

Conform site-ului oficial McDonald’s, noul McPlant are o chiftea din mazăre, orez şi cartofi, care se va servi alături de roşii, salată, ceapă, maioneză şi murături, plus o felie de brânză americană.

McDonald's to launch McPlant nuggets made with Beyond Meat in Germany https://t.co/YxRMHx0C2I— CNBC (@CNBC) February 15, 2023