"Viktor Orban este un nume pe care trebuie să-l cunoaşteţi. Dar corupţia sa este ceva ce trebuie să înceteze", indică aplicaţia concepută de laboratorul de inteligenţă artificială OpenAI, conform căreia premierul ungar hărţuieşte tribunalele, cumpără presa, îşi reduce la tăcere criticii şi "îşi umple buzunarele cu bani publici".

"Imperiul lui Orban se bazează pe înşelătorie" şi şeful guvernului de la Budapesta ruinează Ungaria, mai aflăm din versurile generate de ChatGPT.

"I-am cerut ChatGPT să scrie un text rap despre corupţia din Ungaria. Este fascinant" ce a rezultat, spune mulţumit eurodeputatul german Daniel Freund, care a publicat pe Twitter versurile create de instrumentul de inteligenţă artificială.

Acestea se încheie cu concluzia că a sosit momentul luptei pentru a-l face pe Orban să plece de la putere. "Până nu pleacă Orban, nu vom da înapoi", promite inteligenţa artificială.

ChatGPT, the responsive artificial intelligence, has angered the Hungarian government.



Asked by Green MEP Daniel Freund yesterday to “write a rap song about Orbán’s corruption,” the popular chatbot slammed Hungarian Prime Minister Viktor Orbán.https://t.co/y4V4tWc9Ik— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 21, 2023