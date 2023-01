Șeful OpenAI, creatorul ChatGPT: Inteligența artificială va schimba lumea într-un mod nemaiîntâlnit de la "revoluția" iPhone

Astfel, Sam Altman, cofondator și CEO Open AI, a declarat că se așteaptă ca chatbot-ul pe bază de inteligență artificială să schimbe lumea într-un mod similar în care a făcut-o și revoluția iPhone în urmă cu 15 ani, conform Euronews.

"Înainte să apară Google, am învățat câteva lucruri, cum ar fi faptul că a memora diverse lucruri este cu adevărat important. Acum, cred că procesul de învățare se va schimba din nou și probabil că va trebui să ne adaptăm mai repede decât credem", a explicat acesta.

Sam Altman crede de asemenea că inteligența artificială va ajuta oamenii să rezolve mistere pentru descifrarea cărora i-ar fi fost necesare altfel mii de ani, spunând totodată că "va îmbunătăți toate aspectele realității noastre pentru a ne ajuta să trăim cele mai bune vieți posibile".

Cât despre situațiile neprevăzute pe care le-ar putea genera invenția sa, CEO-ul Open AI spune că este mai puțin îngrijorat privind posibilitatea ca inteligența artificială să o ia razna pe cât este, spre exemplu, de posibilitatea ca o ființă umană să devină "super-puternică".

Sam Altman s-a referit de asemenea și la criticile privind problemele pe care ChatGPT le creează în domeniul învățământului, în special în ce privește plagiatul și integritatea profesională și academică.

colleges prioritized making people feel perfectly safe over everything else and produced a generation afraid to fail, and thus afraid to take risk, and thus on pace to accomplish extremely little— Sam Altman (@sama) January 7, 2023