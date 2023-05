Implanturile cerebrale, mai aproape de realitate. Compania lui Musk are ok-ul pentru a face teste pe oameni

Astfel, Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA), a dat undă verde startup-ului înființat de Elon Musk să testeze implanturi care, în viitor, ar putea, printre altele, să le redea vederea nevăzătorilor și mobilitatea persoanelor cu diazbilități, transmite BBC.

„Acesta este un prim pas important care va permite într-o zi ca tehnologia noastră să ajute mulți oameni”, a declarat compania californiană pe contul său de Twitter.

Această măsură vine după mai multe tentative anterioare nereușite ale acestei companii de a obține permisiunea autorităților americane pentru a derula aceste experimente.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…