Peste 80 de așezări din zonă ar putea fi inundate din cauza distrugerii barajului. Volodimir Zelenski a convocat deja o ședință de urgență a Consiliului de Securitate Națională și Apărare, fiind în același timp derulată și evacuare persoanelor din zonele ce ar putea fi afectate de inundații, conform CNN.com.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.



"The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023