Mai mult decât atât, produsul, care se numește "adevăratul cheeseburger" (the real cheeseburger, n.r.), are un preț promoțional, de numai 3,1 dolari, transmite CNN.

Prin urmare, comparativ cu prețul obișnuit al unui cheeseburger în Thailanda, care este de aproape 11 dolari, se poate spune că noul sandvici de la Burger King este un chilipir.

"Nu e o glumă. E pe bune", a comentat de altfel chiar compania într-o postare social media.

Noul burger s-a dovedit un succes. Astfel, o filială Burger King din Bangkok a fost nevoită să sisteze livrările de "adevărați cheeseburgeri" pentru a mai putea păstra astfel de produse și pentru clienții care intrau direct în fast-food.

Burger King’s new offering in Thailand has no meat and 20 slices of cheese https://t.co/dCWCtTVXAp pic.twitter.com/UHhGkBcDg9— CNN International (@cnni) July 12, 2023