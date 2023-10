Nou trend printre retaileri: unii jucători importanți de pe piața de profil cer bani pentru returnarea produselor

Cu toate acestea, o astfel de măsură ar fi imposibil de aplicat în acest moment în Uniunea Europeană, pentru că, în baza legislației UE, dacă produsele cumpărate se dovedesc a fi defectuoase sau nu arată conform descrierii, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă prețul sau să dea banii înapoi.

Chiar și așa, însă, în ce îi privește pe operatorii din domeniu din Marea Britanie și SUA, lucrurile stau diferit.

Astfel, în luna septembrie retailerul H&M a cerut o taxă de 1,99$ (2.40 euro) pentru returnarea comenzilor făcute online, arată BBC, deși, recent, compania și-a schimbat opinia în această privință.

Cu toate aceasta, remarcă publicația, brandul amintit nu este singur în acest demers. Astfel, retailerul fashion Zara cere de asemenea o taxă de 1.99 lire sterline (2.40$) în Marea Britanie pentru returnarea produselor cumpărate, în vreme ce în SUA retailerul American Eagle pretinde nu mai puțin de 7 dolari pentru același lucru.

Major fashion brands like @hm, @ZARA and @UniqloUSA introduce return fees for online orders to address rising logistics costs. Will other retailers follow suit? Find out more on Business of Fashion: https://t.co/VcKlMTG31v #Retail #Logistics— Aptean (@Aptean) October 1, 2023