De ce a cheltuit România mai puțin decât trebuia pentru apărare? Explicația lui Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că diferenţa dintre alocarea pentru Apărare de 2,5% din PIB, ca angajament faţă de NATO, şi cheltuielile efective nu trebuie abordată "contabil".

El a adăugat că banii alocaţi nu au putut fi cheltuiţi complet inclusiv pentru că unele achiziţii nu au putut fi făcute deoarece produsele nu se găsesc din cauza cererii mai mari decât oferta.



"Nu este bine să avem abordări contabile, ci să vedem imaginea un pic mai mare. Sunt puţine motive principale pentru care alocarea a fost una şi cheltuiala a fost alta, fiindcă alocarea iniţială a respectat angajamentul politic. Banii nu s-au putut cheltui aşa cum a fost prevăzut din câteva motive, unele ţinând de noi, altele nu. Un motiv care nu ţine de noi: pur şi simplu, lucruri pe care am vrut să le cumpărăm nu s-au găsit. Este o problemă globală în zona de înzestrare militară, cererea este incomparabil mai mare decât oferta, şi anumite lucruri pe care ni le-am dorit nu am putut în timpul acesta scurt să le obţinem", a explicat şeful statului.



Al doilea factor, a arătat Iohannis, au fost "dificultăţile bugetare create şi de inflaţie şi de multe ale probleme pe care le-am avut".



"Şi, atunci, disponibilitatea, deci banii lichizi, nu a existat atunci când cei care se ocupă de înzestrare ar fi vrut să îi cheltuie şi, în acest fel, multe cheltuieli s-au realizat de fapt, dar nu s-au realizat în anul calendaristic până la 31 decembrie, multe s-au făcut la începutul lui ianuarie şi februarie", a completat el.



Potrivit preşedintelui, aceste cheltuieli s-au făcut în contul anului 2023, când au fost angajate.



"Trebuie să recunoaştem că un factor care a deranjat nu doar înzestrarea şi cheltuielile pe Apărare, ci la modul general a deranjat şi pe români a fost inflaţia mare pe care am avut-o în anul trecut. Deci, cam acestea sunt explicaţiile şi cred că e bine de ştiut că noi am cheltuit foarte mulţi bani pentru Apărare, nu ca să cheltuim bani, ci ca să facem România mai sigură", a evidenţiat Klaus Iohannis.

Sursa foto: Shutterstock / Mircea Moira

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: