Iohannis anunță noi sisteme de apărare antidronă pentru România

În România vor fi aduse sisteme de apărare antidronă suplimentare, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, conform Agerpres.ro.

Şeful statului se află la Summitul Comunităţii Politice Europene.

El s-a referit la convorbirea pe care a avut-o în această săptămână cu lideri ale unor ţări aliate, inclusiv cu preşedintele SUA.

"Am discutat chestiunile legate de dronele care au căzut în România, ca urmare a atacurilor ruseşti asupra porturilor de la Dunăre şi am şi primit nu doar încurajări, am primit răspunsuri foarte concrete, bunăoară Statele Unite au alocat avioane suplimentare de poliţie aeriană. Împreună cu NATO suntem practic în clar cum vom aduce o apărare antidronă suplimentară în zona respectivă, se lucrează la asta", a spus Iohannis.

El a afirmat că şi armata română a mutat mai multe arme de apărare în zonă.

"Sperăm să nu apară incidente absolut nedorite. Oricum, aceste atacuri asupra porturilor ucrainene sunt crime de război, fiindcă acolo sunt doar infrastructuri civile, nu e absolut nimic militar ce poate fi atacat", a completat Iohannis.



Noi sisteme de apărare antiaeriană va primi și Ucraina de la Germania. Nemții intenţionează să furnizeze Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană pentru a ajuta Kievul să protejeze navele cu cereale de posibilele atacuri ruseşti, informează Bloomberg citând surse guvernamentale.

Potrivit acestor surse, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, Germania va trimite Ucrainei un nou sistem de apărare IRIS-T precum şi "mai mult de o duzină" de tancuri antiaeriene Gepard. Aceste sisteme de apărare aeriană, care ar trebui să ajungă în Ucraina până la finele acestui an, vor furniza protecţie pentru navele cu cereale care se îndreaptă spre România de-a lungul coastei de sud a Ucrainei.

În luna august, Ucraina a anunţat crearea propriei sale rute pentru transportul de produse agricole prin Marea Neagră, după retragerea Rusiei din acordul internaţional care permitea Ucrainei să exporte cereale via porturile sale de la Marea Neagră. În ultimele săptămâni, un număr de 12 nave au utilizat noua rută însă este vorba de un număr mic de nave comparativ cu cele care au folosit coridorul pus la punct în cadrul acordului internaţional convenit cu sprijinul ONU şi Turciei.

Sursele citate de Bloomberg nu au dezvăluit care vor fi rutele concrete care vor fi protejate cu ajutorul noilor sisteme de apărare aeriană.

Parlamentarul german Marcus Faber, care este membru în comisia de apărare a camerei inferioare a Parlamentului german, a confirmat că Ucraina va primi mai multe sisteme de apărare IRIS-T şi tancuri antiaeriene Gepard, precum şi muniţia aferentă. "De exemplu, Ucraina va utiliza aceste unităţi pentru a-şi proteja mai bine porturile de cereale", a spus Marcus Faber fără a oferi alte detalii.

Sistemele Gepard au o rază de acţiune de patru kilometri în timp ce sistemele mai sofisticate IRIS-T pot oferi o protecţie pe o rază de până la 40 de kilomerti. Aceste sisteme pot fi utilizate pentru protejarea infrastructurii portuare, pentru protecţie la încărcarea grânelor pe nave şi pentru navele care pleacă pe mare.

După ce Rusia s-a retras din acordul internaţional care permitea Ucrainei să exporte cereale prin porturile sale de la Marea Neagră, cea mai mare parte a exporturilor ucrainene de produse agricole au fost efectuate via căile terestre şi fluviale.

De exemplu, Firma Spike Brokers estimează că o cantitate de 514.000 tone de produse agricole a fost exportată de Ucraina cu camioanele în luna septembrie, comparativ cu 506.000 de tone în luna august."Aproximativ 35% din exporturile pe cale rutieră au trecut pe la graniţa cu Polonia şi aproximativ 25% din exporturi au trecut pe la graniţa cu România", informează Spike Brokers într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Fost ambasador american la NATO, avertizează asupra unui război cu Rusia, dacă SUA lasă Ucraina să piardă

Kay Bailey Hutchison, fost ambasadoare americană timp de patru ani la NATO, a avertizat că o ciocnire dintre Statele Unite ale Americii şi Rusia devine mult mai probabilă dacă SUA abandonează Ucraina, iar Rusia trimite trupe mai departe spre vest, relatează joi DPA.

"Dacă (Rusia) intră într-o ţară NATO, atunci suntem în război", a afirmat Hutchison, o republicană de trei ori senator de Texas.

Reticenţa în privinţa continuării sprijinului militar pentru Ucraina a crescut în rândul republicanilor. Unii dintre pretendenţii la înlocuirea lui Kevin McCarthy în funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor au promis că vor reduce ajutorul pentru Kiev, la fel ca unii candidaţi la preşedinţia SUA, notează DPA.

Într-o dezbatere la Universitatea din Texas, Hutchison şi secretarul de stat Antony Blinken au subliniat că este imperativ ca SUA să ajute Ucraina şi să se asigure că Rusia nu este încurajată să-şi continue aventura belicoasă.

"Unul dintre lucrurile pe care, în opinia noastră, Putin îl crede este că poate să reziste mai mult decât noi. Că el poate să reziste mai mult decât ucrainenii. Că poate să reziste sprijinului pe care Ucraina îl primeşte. Şi este foarte important să demitizăm această idee", a declarat Blinken în cadrul acestei dezbateri de 50 de minute la Austin, capitala statului Texas.

În acelaşi timp, Blinken i-a adus un omagiu fostei senatoare Hutchison pentru "serviciile sale remarcabile în calitate de ambasador al nostru la NATO într-o perioadă tumultoasă".

"Din prima zi am primit instrucţiunea de la preşedintele Biden de a reangaja, revitaliza şi revigora toate alianţele şi parteneriatele noastre, cum ar fi cu NATO", a afirmat şeful Departamentului de Stat, făcând aluzie la dispreţul predecesorului Donald Trump faţă de alianţa europeană.

Hutchison a reprezentat SUA la NATO în cea mai mare parte a preşedinţiei lui Trump, în timp ce el ameninţase în repetate rânduri că va reduce angajamentul faţă de Alianţă, acuzând ţările aliate că transferă povara securităţii lor asupra contribuabililor americani prin cheltuieli prea mici pentru apărare.

Pe lângă criticile sale caustice la adresa NATO, Trump s-a remarcat printr-o deschidere afişată faţă de Putin.

Hutchison a recunoscut tensiunile dintre SUA şi aliaţi după ce şi-a părăsit postul la începutul anului 2021, recunoscându-i-se meritele pentru că a apărat interesele NATO în faţa lui Trump şi a reasigurat aliaţii ofensaţi şi nervoşi în legătură cu sprijinul ezitant al Statelor Unite.

"Una dintre plângerile pe care le-am avut uneori în trecut în timp ce eram angajaţi în întreaga lume este cum se face că noi purtăm toată povara? De ce alţii nu-şi fac partea lor în mod echitabil?", a spus miercuri Blinken, adăugând că, în Ucraina, "restul lumii face un pic mai mult decât noi". "Deci, avem o împărţire grozavă a poverii", a remarcat el.

Ucraina nu este membră NATO. În conformitate cu Articolul 5 al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, o eventuală lovitură asupra Poloniei, României sau a oricărui alt stat membru va fi considerată un atac asupra fiecare membru al Alianţei, notează DPA.

"Poporul ucrainean este atât de curajos încât merită sprijinul nostru. Dacă reuşim să ducem la bun sfârşit aceasta cu ei, nu va fi necesar să trimitem trupe într-un conflict mai mare", a afirmat Hutchison, indicând că dorinţa lui Vladimir Putin este de a restabili dominaţia Rusiei pierdută odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice.

"Ei (ruşii) nu vor ocoli ţările NATO. Dacă ne menţinem hotărârea, aşa cum face administraţia dumneavoastră şi sunt de acord cu ea, vom proteja ceea ce avem şi ne vom asigura că trupele noastre nu vor fi chemate", a spus fosta senatoare republicană adresându-i-se lui Blinken.

Sursa foto: shutterstock.com

