Iohannis, după întâlnirea cu șeful NATO: E nevoie de mai multă forță de apărare, de descurajare pe Flancul Estic

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi şi de echipamente prepoziţionate pe Flancul Estic, arătând că este nevoie ca deciziile luate în acest sens la Summitul Alianţei Nord-Atlantice de la Madrid să se concretizeze.

"Este nevoie de mai multă forţă de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început ca să fiu foarte specific şi chiar astăzi cu domnul secretar general am discutat toate aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a reprezenta o descurajare şi apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente prepoziţionate. Despre aceste lucruri am discutat şi despre creşterea prezenţei şi despre prepoziţionarea de echipamente la Summitul de la Madrid, însă este nevoie de concretizarea acestor decizii. La Madrid decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puţin asta a fost partea mea, să trecem la fapte", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, după întrevederea avută cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform Agerpres.ro.



El a subliniat că este nevoie de planuri concrete şi de dezvoltarea unor structuri logistice şi că se aşteaptă ca la Summitul NATO de la Vilnius de anul viitor să fie luate decizii mult mai curajoase şi mult mai concrete în aceste domenii.



"În plus, este nevoie de planuri foarte concrete ca în cazul unui atac să se ştie foarte exact cine, ce trupe şi unde trimite. Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment şi să fim atunci luaţi prin surprindere. Este nevoie, în afară de aceste planuri, de dezvoltarea unor structuri logistice, de exemplu pentru carburanţi, şamd. Toate acestea, după părerea mea, după părerea noastră, sunt necesare şi cred că la Summitul de la Vilnius de anul viitor, cel puţin aşa am discutat astăzi, este posibil să avem decizii mult mai curajoase şi mult mai concrete în aceste domenii", a afirmat şeful statului.

Sursa foto: Shutterstock

