Litigiile comerciale sau cele legate de investitii sunt solutionate pe doua cai: cea juridica, sau cea financiara, unde este determinata valoarea potentialei compensatii. In mod obisnuit, un expert in daune este angajat pentru cuantificarea acestora, mai exact pentru a evalua din punct de vedere financiar pierderea presupusa.

Autorii articolului sunt Radu Dumitrescu (foto sus), Partener Suport in Tranzactii & Reorganizare, Deloitte Romania, si Adam Markiewicz (foto mai jos), Director adjunct, Deloitte Europa Centrala.

In tarile de drept civil, in care tribunalele sunt direct implicate in investigarea dovezilor fiecarui caz, expertii desemnati de fiecare parte sunt considerati mai degraba consultanti decat parti independente in proces. Independenta este atribuita doar expertilor desemnati de instanta. Din aceasta perspectiva, Romania nu face exceptie.

