e-Factura trebuia să fie mai mult decât un simplu instrument digital de gestionare a facturilor. Trebuia să fie puntea care să apropie statul român de contribuabili, să construiască încredere și să faciliteze relațiile cu mediul de afaceri. Însă, din păcate, această oportunitate a fost complet ratată.

e-Factura în România ar fi trebuit să fie saltul pe care statul îl făcea în era digitală, dar s-a transformat într-un coșmar birocratic și într-o lovitură pentru afaceri. În loc să simplifice și să eficientizeze procesele, e-Factura a adus doar haos și frustrare.

Implementarea sa a fost un dezastru. Întreprinderile se chinuie să se adapteze la acest sistem defectuos, iar erorile și întârzierile sunt la ordinea zilei. În loc să ajute, e-Factura a devenit o povară în plus pentru companii, care se luptă să o gestioneze.

Dar și mai trist este că statul român a ratat șansa de a construi o relație de încredere cu mediul de afaceri. Lipsa consultării și a comunicării adecvate au transformat această inițiativă într-un eșec. În loc să se încurajeze cooperarea și colaborarea, s-a perpetuat o atitudine indiferentă și nepăsătoare.

Ce s-a întâmplat mai exact: realitatea din viața antreprenorilor și a contabililor

Nu ne asumăm că antreprenorul nu știe mare lucru despre această e-Factura: cum să facă, de ce este treaba lui și de ce într-o zi are potențialul să îl ajute. Instituțiile statului nu și-au pus problema să îl susțină cu informări, cu educație, cu webinarii. Pe limba lui, a antreprenorului, că “birocrateză” nu vorbim noi, cei din privat.

Contabilul muncește mai mult decât înainte și mai ales noaptea, acum că ANAF e under construction că atunci are șanse mai multe să depună declarații. Da, toate sunt într-un loc, și declarații fiscale, și e-Factura, adică pe infrastructura asta care este, cum ziceam, under construction.

Așa că avem haos. Site-ul ANAF pică. Contabilii depun declarații noaptea, ziua răspund la întrebările clienților lor. Antreprenorii sunt fie panicați că nu înțeleg, fie o lasă baltă, că este prea complicat momentan și mai așteaptă. Statul nu are de ales decât să amâne termenul de depunere a e-Facturilor și să își facă temele între timp.

E-factura nu ar trebui să fie un simbol al incompetenței și indiferenței, ci un instrument de progres și colaborare. Este timpul ca statul să asculte și să acționeze în interesul afacerilor, să corecteze greșelile și să facă e-Factura să funcționeze pentru toată lumea.

De asemenea, e-Factura ar fi putut fi un instrument de transparență și eficiență fiscală. Prin intermediul său, statul ar fi putut oferi contribuabililor acces facil și rapid la informații despre impozite și taxe, consolidând astfel încrederea în sistemul fiscal. Cu toate acestea, lipsa unei abordări proactive și a unei strategii coerente de comunicare au transformat e-Factura într-un obstacol în relația dintre stat și contribuabili. În loc să fie percepută ca un beneficiu, e-Factura a adus doar confuzie și nemulțumire. Citeste si: Val de controale ANAF la persoanele fizice. Care sunt românii cei mai vizați

Regulamentul privind piețele digitale: navigarea în jurul controlorilor de acces

Poliția Română a colaborat cu FBI pentru destructurarea unei grupări Este timpul ca statul român să înțeleagă importanța construirii unei relații solide cu contribuabilii și să utilizeze instrumentele digitale, cum ar fi e-Factura, în acest sens. Prin asigurarea transparenței, eficienței și consultării active, statul poate îmbunătăți relația cu mediul de afaceri și poate câștiga încrederea contribuabililor. Mediul de afaceri nu mai vrea să spere, vrea dovezi clare din partea statului. Momentan statul român, deși avea o mare oportunitate cu e-Factura, a rămas corigent la digitalizare și în a eșuat în a construi o relație cu mediul de afaceri. E timpul să se pună pe învățat.

Sursa foto: NextUp

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: