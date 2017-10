"Eu nu sunt om de afaceri, sunt un bucatar foarte bun, sunt un artist". Cu aceste cuvinte, chef Joseph Hadad tine sa sublinieze ca traieste din pasiunea pentru bucatarie, pentru gusturi, pentru arta din farfurie si nu pentru business. Iata de ce totusi celebrul chef a deschis doua localuri si ce planuri are in "nebunia" care domina piata.

Joseph Hadad a venit in Romania in 1996 pentru a lucra la Casa Vernescu, unde a condus o echipa de 72 de bucatari timp de 16 ani, iar in 2013 a deschis primul sau restaurant, Joseph by Joseph Hadad.

"Restaurantul Joseph l-am deschis in vremuri in care nu erau foarte multi clienti. Parerea mea este ca am facut si o mica greseala: am plecat prea de sus, high class. Foarte putini oameni in Romania apreciaza mancarea buna, mancarea de calitate. Ar fi trebuit sa plec putin mai de jos. Unii oameni se sperie de high class", spune cu regret Joseph Hadad. Apoi continua: "tin restaurantul pentru imaginea mea. A fost pasiunea mea, visul meu. Restaurantul imi da putere sa fiu tot timpul pe piata. Dar vreau sa ajung la varf, adica sa fie in fiecare zi 60 de persoane. Acesta este targetul meu si nu am. Suntem acolo pe pierdere, asta spune tot", spune din nou cu regret chef-ul care nu se considera om de afaceri.

Joseph Hadad a investit 300.000 euro in restaurantul Joseph, pozitionat high-end, si estimeaza ca va recupera investitia in 5-6 ani de la deschidere. "Foarte mult", puncteaza el. "Cu un restaurant nu poti face planuri. Un an de zile merge bine, 6 luni de zile nu merge bine", spune in continuare Hadad.

Chef-ul de origine israeliana a facut schimbari majore in restaurant anul acesta: a schimbat interiorul, tacamurile si meniul si a renuntat la pranz pentru ca nu a mers atat de bine. Asa ca pariul ramane pe cina, cand clientii sunt mai relaxati si mai putin grabiti decat la amiaza.

"Exista public, dar inca lupt sa vina mai multi oameni. Este alta cultura, oamenii vor sa manance mult, bun, de calitate si pretul sa fie jos", subliniaza el.

Asa ca chef Joseph Hadad a deschis al doilea local, Caju, pentru a atrage oamenii care nu au bani sa manance la restaurantul Joseph. "Caju l-am deschis pentru toata lumea, sa fie un restaurant bun, cu mancare buna, service bun si cu preturi pentru toate buzunarele. Aici vin si oameni de afaceri, vin si pusti', spune Hadad, care a investit 230.000 euro in noul local, deschis in decembrie 2016.

Chef Joseph Hadad vrea sa isi faca food truck

Chef-ul subliniaza ca este important pentru clienti ca preturile sa fie intotdeauna sub 30, 40, 70 sau 100 lei si ca a invatat ca romanii vor sa manance bine si ieftin.

"In Bucuresti toata lumea vrea food truck, street food. Eu am vrut sa deschid un food truck acum patru ani de zile, inainte de toata nebunia asta. Kubanos este brandul meu, am cumparat licenta. Am platit brandul, dar nu am apucat sa fac. Ce am gandit eu si nu am facut am pierdut. Acum este in plan. Dar daca fac food truck, nu iau un autobuz mic. Oamenii sa vina sa manance un sandvis de 20 lei, dar sa simta ca mananca la un restaurant de 5 stele. Food truck pot sa fac maine, dar vreau sa ma gandesc la un concept care nu exista pe piata. O sa fie cu doua-trei feluri de mancare, nu mai mult, dar unul dintre ele trebuie sa fie un sandvis din nordul Africii", spune Joseph Hadad.

El mai este un plan sa deschida un alt tip de restaurant, specializat in peste, in zona Victoriei din Bucuresti. "Acum astept contractul. Daca semnez contractul de chirie saptamana viitoare, in luna aprilie o sa fie pe picioare", spune Hadad.

De altfel, el puncteaza ca este un val puternic pe piata, ca se organizeaza din ce in ce mai multe festivaluri de mancare si ca ideea de street food prinde contur in Bucuresti. "Oamenilor le place sa vina in restaurante, dar nu au posibilitatea", spune el. Totodata, intrebat cum impaca pasiunea pentru gatit cu ratiunea din business, Joseph Hadad a spus categoric "ca sa fii afacerist trebuie sa te nasti cu asta. Eu nu sunt om de afaceri. Joseph Hadad nu este om de afaceri, sunt un bucatar foarte bun, sunt un artist. Norocul meu este ca am oameni langa mine care stiu sa conduca lucrurile in spatele meu. Eu nu sunt om de business, eu sunt cu creatia".