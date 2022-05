Emerald Laser- inovatie in remodelare corporala 360 de grade, fara durere, disconfort sau timp de recuperare

Vector Aesthetic introduce pe piata din Romania Emerald Laser– primul dispozitiv laser pentru tratamentele de indepartare a grasimii localizate, remodelare corporala si tratamentul celulitei, singurul dispozitiv de acest gen aprobat și recomandat de FDA pentru pacienți cu IMC +30.

Intr-o societate in care inovatia si multitasking-ul sunt elemente esentiale, avem nevoie de solutii eficiente care aduc rezultatele dorite intr-un timp scurt. Pe acest principiu au mizat creatorii laserului verde non-termic Emerald -dispozitiv revolutionar ce reprezinta o noua generatie pentru sculptura corporala la 360 de grade.

Cum functioneaza Emerald Laser?

Dispozitivul reduce grasimea prin extragerea acesteia din celulele adipoase printr-un proces de emulsionare. Acest lucru se intampla printr-un por/pori tranzitori, lasand intacta integritatea functiei endocrine a celulei.



Grasimea lichefiata, care s-a transformat dupa procedura in acid gras liber, este transportata prin sistemul limfatic in diversi muschi unde poate fi folosita ca energie sau scoasa printr-un proces de fagocitoza. Alaturi de organele noastre, celulele adipoase formeaza o parte importanta a sistemului nostru endocrin, de aceea este esential sa ne protejam organele vitale.



Majoritatea dispozitivelor de pierdere a grasimii sau de sculptare corporala existente in acest moment produc durere sau disconfort, au asociat timp de recuperare si pot avea efecte secundare neasteptate. Tratamentul cu laser verde Emerald poate fi efectuat in pauza de pranz, deoarece este total nedureros, nu exista timp de recuperare post procedura si nu exista efecte secundare cunoscute sau asociate. Cu laserul verde Emerald aveti avantajul utilizarii unui dispozitiv aprobat de FDA din SUA, cu eficienta atestata in urma studiilor dovedite clinic.

Emerald Laser lucreaza in armonie cu organismul

Utilizarea laserului revolutionar Emerald accelereaza procesul de slabire, lucrand in armonie cu corpurile noastre pentru a atinge obiectivele tintite, intr-un timp mult mai scurt. Deoarece celulele adipoase fac parte din sistemul endocrin, este esentiala pastrarea lor, astfel ne folosim in mod eficient de propria grasime pentru a ne recupera sanatatea si forma fizica.



Laserul verde Emerald lucreaza cu corpul, dandu-i putere si energie, atat in interior cat si in exterior.



Datorita cresterii aprox. cu 400% a ATP (molecula purtatoare de energie), pacientii simt ca au mai multa energie in viata de zi cu zi. Alte beneficii incluse, in urma tratamentului cu laserul Emerald sunt: cresterea mitocondriilor viabile care duce la anti-imbatranire celulara; vom avea doua tratamente pentru pacient intr-o singura sedinta, sculptarea corpului/pierderea grasimii și minimalizarea gradului de celulita.

Cercetarile atesta faptul ca laserul verde Emerald are multe avantaje fata de alte tehnologii in domeniul reducerii grasimii la 360 de grade si, de asemenea, sculptarea corpului pentru a elimina grasimea incapatanata unde dieta si exercitiile fizice nu sunt suficiente.



Atat timp cat tratamentul cu dispozitivul tip laser Emerald™ ajuta la indepartarea grasimii localizate si nu la eliminarea apei din corp, rezultatele sunt de lunga durata, chiar permanente in cazul in care pacientii isi asigura o dieta neutra din punct de vedere caloric dupa efectuarea tratamentelor.

Despre Vector Aesthetic

Vector Aesthetic este o companie integral romaneasca, cu sediul central in Bucuresti, fondata de un grup de profesionisti cu experienta in domeniul farmaceutic si medical.





Orientarea strategica a companiei este axata catre domeniul medical, concentrandu-si activitatea catre distributia de dispozitive medicale si produse cosmetice dedicate segmentului de medicina estetica.



Toate produsele aflate in portofoliul Vector Aesthetic intrunesc standardele europene de punere pe piata si sunt inregistrate, sau notificate, dupa caz, la autoritatile competente din Romania.

Solutiile medicale oferite de catre Vector Aesthetic au patru competente de baza: diversitatea produselor, competitivitatea, disponibilitatea si calitatea produselor. Credem ca aceasta combinatie corecta a celor patru directii este esentiala pentru a asigura solutii sigure si competitive atat pentru partenerii nostri, cat si pentru pacientii acestora.

