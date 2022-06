Cărturești transformă o parcare din București în vouchere cu reduceri la cărți

Până pe data de 2 august, locurile de parcare de la subsolul Veranda Mall arată diferit. Pe fiecare stâlp, reperele obișnuite au fost înlocuite cu titluri de carte: A de la Abandon, de Abdulrazak Gurnah, B de la Bărbatul cu haină roșie, de Julian Barnes sau C de la Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum.

Șoferii sunt invitați să parcheze în dreptul cărții pe care ar vrea să o achiziționeze, să o fotografieze cu telefonul și să urce în librărie, unde, pe baza codului de bare din fotografia făcută, vor primi cartea aleasă la un preț special. Selecția de titluri cu reduceri speciale include atât cărți de ficțiune, cât și eseuri, memorii, povești pentru cei mici sau cărți de dezvoltare personală.

Campania vine în continuarea demersului Cărturești de a duce cartea în viața de zi cu zi folosind metode inedite, care atrag atenția potențialilor cititori. De altfel, la deschiderea librăriei din Veranda Mall, timp de o săptămână, Cărturești a închiriat o tarabă în Piața Obor, unde a vândut cărți, în compania vânzătorilor de fructe și legume.

Partea cea mai încurcată și pe alocuri amuzantă a experienței de shopping în mall este parcarea la subteran. Ni s-a întâmplat tuturor să nu ne aducem aminte foarte ușor unde am lăsat mașina. Care era numărul? La ce literă? Sunt multe detalii de ținut minte. Din acest motiv, majoritatea dintre noi și-au făcut un obicei din a fotografia stâlpul din dreptul locului unde au parcat. Când am gândit campania am zis să dăm un rol benefic acestui "struggle" al memoriei. Așa că am transformat parcarea într-o mare bibliotecă cu titluri de cărți celebre, pe care le poți cumpăra la un preț special. Un twist simplu și memorabil de la utility la rewarding brand experience, dedicat încurajării lecturii.

Andreea Golban, Senior Copywriter VMLY&R