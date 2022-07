TOP lucruri de făcut în acest weekend. Unde puteți ieși în oraș la finalul acestei săptămâni

Festivaluri cu mâncare și teatru în aer liber vă așteaptă în acest final de săptămână, dacă rămâneți în București. Iată câteva evenimente la care puteți participa în acest weekend.

Străzi deschise 2-3 iulie 2022

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” reinstaurează, în weekendul 2-3 iulie, traseul pietonal cu evenimente artistice pe Calea Victoriei şi ajunge pentru a doua oară în cartierul Bucureştii Noi cu spectacole şi activităţi sportive de-a lungul spaţiului de promenadă de pe bulevardul din sectorul 1.

Program artistic / Străzi deschise 2-3 iulie 2022

Programul artistic al primului weekend din iulie la Străzi deschise cuprinde teatru pentru copii, teatru de păpuşi şi teatru itinerant, dar şi oferte educaţionale, invitaţii la lectură, activităţi sportive şi ateliere pentru copii pe traseele pietonale din Calea Victoriei şi bulevardul Bucureştii Noi. Nu lipsesc nici numerele de magie şi circ, dans contemporan şi concerte de muzică populară şi pop.

Plimbarea urbană pe Calea Victoriei începe devreme la „Străzi deschise” cu matineul pentru copii din 2 iulie al Teatrului Ion Creangă în faţa Muzeului Naţional de Istorie a României şi continuă cu ateliere de literatură pentru copii de peste 6 ani în grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române.

În ambele zile de weekend, absolvenţii de liceu pot alege din oferta educaţională a universităţilor din Bucureşti la standul pregătit de PROEDUS din faţa Muzeului Naţional de Artă al României.

O prezenţă constantă la „Străzi deschise – Bucureşti”, Teatrul de Animaţie Ţăndărică a pregătit peste două ore de teatru în fiecare seară, de la ora 18.00, în faţa MNAR, iar Şcoala de Artă Bucureşti prezintă în zona Bisericii Kretzulescu spectacole de percuţie şi ritm, reprezentaţii de dans contemporan şi concert de muzică pop în ambele zile de weekend, de la ora 17.00 la ora 20.00.

Bucureştenii se pot bucura, pentru prima dată la „Străzi deschise”, de spectacole de circ susţinute de artiştii Circului Metropolitan Bucureşti. Numerele de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol şi elemente de piramidă urbană sunt programate sâmbătă seara, în intervalul orar 20.00-20.30, în zona Memorialului Renaşterii de pe Calea Victoriei.

Tot pentru prima dată participă la programul „Străzi deschise” Departamentul Artă murală al UNArte cu o expoziție/performance stradal prezentată de studenţii de licenţă şi masterat, prezentată sâmbătă, 2 iulie, între orele 10.00 şi 12.00, în zona Parcului Iorga.

Pe 2 iulie are loc cea de-a doua reprezentaţie a spectacolul de teatru imersiv „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, primul eveniment din cadrul „Pipera in Your Mind”, proiect finalist al Programului-pilot „Bucureşti RE:imaginat – Burse de idei pentru proiecte culturale”. Prezentat în premieră în cadrul Străzilor deschise pe 18 iunie, „TFB şi VFM” este un serial de spectacole imersive despre locuri şi oameni emblematici din urban, gândit ca o modalitate de explorare inedită a oraşului. Realizat de Adrian Ciglenean, „TFB şi VFM” este produs de Citit În pentru Teatrul Apropo, cu ajutorul partenerilor Entertix, 5ensi, Ares&Tetra Sistems Guard, Feper S.A., Pipera Business Tower, Fix&Play Service GSM, Globalworth şi Pineal Healthcare.

Spre deliciul celor mici, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București – ASPA revine sâmbătă, 2 iulie, cu Parada căţeilor pe Calea Victoriei între orele 17.00 şi 19.00.

Locuitorii cartierului Bucureştii Noi se vor putea delecta în weekendul 2-3 iulie cu zone de joacă şi mişcare pregătite de PROEDUS pentru cei mici, spectacole de teatru de păpuşi susţinute de artiştii Teatrului de Animaţie Ţăndărică, concerte de muzică populară şi spectacole de magie. Casa Artelor „Dinu Lipatti” creează în plină stradă o insulă de lectură cu o mini librărie, iar Circul Metropolitan Bucureşti aduce sâmbătă, pe traseul pietonal de pe bulevardul Bucureştii Noi, spectacole de circ în intervalele orare 11.00-11.20, respectiv 12.30-12.50.

Festivalul turcesc

Festivalul Turcesc din parcul Titan se întoarce.

Festivalul Turcesc este unul dintre evenimentele de avengură ale Fundației Tuna care își propune să promoveze cultura turcă prin ceea ce este specific ei: ospitalitatea turcească, arta veche,folclorul și, foarte important, arta gastronomică.

Festivalul are loc în Parcul Titan, între 1 și 3 iulie, între 10.00 și 22.00.

Intrarea este liberă.

Sursa Foto: Festivalul Turcesc/ Facebook

Teatru open air: Micul Prinț

Păpuși în mărime naturală, într-un spectacol după cea mai frumoasă carte a copilăriei, scrisă de Antoine de Saint-Exupery, destinat atât copiilor, cât și adulților.

Vârsta minimă a celor care pot participa este de 5 ani (spectacol recomandat și adulților).

Evenimentul are loc la Grădina Casa Universitarilor, pe 2 iulie, de la 22.30.

Biletele pot fi achiziționate de aici sau de aici.

Festivalul Kids Fest

În cadrul Festivalului Kids Fest, Teatrul Stela Popescu va participa, pe 2 iulie 2022, de la ora 16:00 cu spectacolul “Revolta poveștilor”, pe scena special amenajată la Domeniile Palatelor Brâncovenești, Mogoșoaia.

Sursa foto: Strazi Deschise/ ARCUB

