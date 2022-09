TOP lucruri de făcut în acest weekend. Unde puteți ieși în oraș la finalul acestei săptămâni

Muzică, bere, povești și benzi desenate: iată la ce evenimente puteți participa în acest weekend, după o primă săptămână de școală cu trafic blocat pe arterele din București.

Vizite la Palatul Elisabeta

Palatul Elisabeta este deschis publicului în luna septembrie. Expoziția Regală poate fi văzută:

Vineri, 9 septembrie, sâmbătă, 10 septembrie, duminică, 11 septembrie, între orele 10.00-13.00 și 14.00-17.00.

Vineri, 16 septembrie, sâmbătă, 17 septembrie, duminică, 18 septembrie, între orele 10.00-13.00 și 14.00-17.00.

Vizitatorii pot să vadă atât decorațiile Regelui Mihai, cât și decorațiile actuale ale Casei Regale, dar și o serie de ținute ale Majestății Sale Margareta.

Cu ajutorul Retromobil Club România, în zilele de 27 și 28 august 2022, vor fi expuse în grădina Palatului Elisabeta doua mașini de epocă: Traction Avant, fabricat între 1934-1957, și Ford Phaeton, fabricat în 1929.

De asemenea, cu sprijinul Muzeului Băncii Naționale a României, vor fi expuse următoarele monede și medalii: Medalia România Ardealul Nostru 1944; Moneda cu valoarea nominală de 500 lei-aur, 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României 2021; replica medaliei Ardealul Nostru 2021.

Turul ghidat cuprinde Salonul Mihai I, Galeria de Artă, Salonul Carol și Elisabeta, Biroul Majestății Sale, Salonul Alb, Sala Regilor, Scările de Marmură și Sufrageria Mare.

Poate fi vizitată grădina palatului, care găzduiește expoziția de fotografie “Primăvara în Maramureș” realizată de ASR Principesa Sofia, iar, la final, musafirii sunt invitați să vadă Magazinul de suveniruri.

Sursa Foto: Familia Regală a României/ Facebook

Sun Beer Fest

În intervalul 9-11 septembrie se desfășoară Sun Beer Fest, a doua ediție a festivalului de bere artizanală, în cadrul căruia pasionații pot savura bere de la 10 producători români.

Sun Beer Fest se va desfășura pe Esplanada Nord a centrului comercial Sun Plaza, la intrarea din Calea Văcărești. Berarii prezenți la eveniment vin din mai multe regiuni ale țării și se diferențiază prin stilurile diferite de producție, de la gust clasic la gust intens, cu note preluate din procesul de maturare, de la beri blonde complexe, la beri brune, cu cardamon sau coriandru sau beri roșcate-arămii.

Printre producătorii de bere participanți la festival se numără: Ironic (Snagov), Olovina (București), Maktoob (București), Mad Lads (Giurgiu), Zburătorul (București), Carol (Buftea), Patos (Snagov), Zăganu (Prahova), Cearfisă (Iași), One Beer Later (Buzău). Pe lângă degustare, participanții la eveniment vor putea achiziționa beri artizanale îmbuteliate, dar și băuturi non-alcoolice precum limonadă, socată și suc de mere de la pop-up shop-ul The Beer Institute.

București ComicsFest

Pe 10 și 11 septembrie benzile desenate, webcomicurile, autorii și cititorii lor își dau din nou întâlnire la București ComicsFest.

Se anunță un weekend plin de expoziții, live drawing-uri, animații, prezentări, testări de tablete grafice și ateliere de benzi desenate. Locație este tot clubul de stand up comedy Comics Club (Nerva Traian nr.4).

Lista participanților și programul sunt în curs de pregătire și încă sunt ptimite propuneri de la autori, edituri, librării sau orice proiect care are legătura cu banda desenată.

Balkanik - World Music Festival

Balkanik - World Music Festival, eveniment recunoscut pentru atmosfera sa unică, artiștii inediți pe care publicul are ocazia să îi descopere, spiritul incluziv și caracterul de melting pot cultural pentru comunitățile din București, se întoarce între 9 și 11 septembrie la Grădina Uranus, pentru a IX-a ediție.

Balkanik Festival este organizat de Asociația Culturală Metropolis și The Fresh, finanțat din fonduri nerambursabile din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”*, co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul, Programului „București afectiv 2022”**, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Institutului Francez, Institutului Goethe, Uniunii Armenilor din România, Institutului Polonez.

Artiștii care vor urca pe scena festivalului, în această toamnă, sunt ONUKA (Ucraina), BABA ZULA (Turcia), ORANGE BLOSSOM (Franța), BUBLICZKI (Polonia), MESZECSINKA (Ungaria), TARAF FLAMENCO (România-Argentina), SURORILE OSOIANU (Republica Moldova), IARBA FIARELOR (România), și un proiect special ORIENTAL SESSION (România).

Festivalul povestirilor de pe Via Transilvanica

Între 9 și 11 septembrie, Via Transilvanica trece prin București!

O bucățică din experiența drumului-manifest, chiar în mijlocul orașului – la Muzeul Național al Țăranului Român. Un teaser, un început, un motiv să te îndrăgostești și să vrei să-ți pui bocancii la treabă cât de curând.

Festivalul are de toate: Gastronomie locală, Destinații turistice, Producători, Muzică, Artă și Meșteșug, Proiecte și Asociații care cresc frumos comunitățile.

Maximum Rock Festival

A noua ediție a festivalului Maximum Rock se va desfășura la București în perioada 7-10 septembrie 2022 sub un nou format, structurat astfel:

7 – 8 septembrie – vor fi prezentate câteva paneluri (online) la care invitații vor aborda teme de interes pentru industria muzicală și în special pentru tinerele formații, de la drepturile de autor și până la organizarea de evenimente.

– vor fi prezentate câteva paneluri (online) la care invitații vor aborda teme de interes pentru industria muzicală și în special pentru tinerele formații, de la drepturile de autor și până la organizarea de evenimente. 9 – 10 septembrie – concerte live desfășurate la Arenele Romane la care vor participa atât formații din străinătate, cât și formații din România.

Primele formații confirmate pentru Maximum Rock Festival 2022 sunt: Infected Rain (Moldova), Atheist (SUA), Subterranean Masquearade (Israel), Taine și Breathelast din România.

Sursa foto: Pixabay

