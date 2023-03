Te plângi că orașul în care trăiești nu e îndeajuns de îngrijit? Vezi cum poți planta flori în București acest weekend. Iată la ce alte evenimente poși participa la finalul acestei săptămâni.

Târg ucrainian cu mâncare tradițională și produse artizanale realizate manual

Weekend-ul acesta, poți încerca preparatele vecinilor noștri la un târg ucrainian cu mâncare tradițională și produse artizanale realizate manual. Invitații vor fi întâmpinați de: mâncare și dulciuri tradiționale din Ucraina, produse și bijuterii realizate manual, picturi și desene ale artiștilor ucrainieni, muzică live, animatori pantry copii și ateliere. O parte din încasări vor fi destinate sprijinirii femeilor și copiilor din Ucraina.

Intrarea este gratuită.

Când va avea loc: 02 aprilie, Grădina ArtHub.

Programul complet al evenimentului.

Soundart Vinyl Fair

În parteneriat cu Cavalleria Events, pe 1 aprilie mergem în Quantic, la festivalul Soundart, cu multe discuri de colecție. Nu doar cu mai toate subgenurile rock, ci și altele: de la soul, reggae și funk la blues, trip-hop și jazz. Programul începe la ora 16,30 și stăm pe baricade până după miezul nopții.

Când va avea loc: 01 aprilie, Quantic.

Programul complet al evenimentului.

One World Romania: Gala de deschidere

Vineri, 31 martie, bucureștenii sunt invitați la Gala de deschidere a celei de-a 16-a ediții One World Romania, cu o proiecție specială a filmului „All the Beauty and the Bloodshed”, în regia Laurei Poitras, premiat cu Leul de Aur la Veneția și nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj documentar!

Proiecția va avea loc începând cu ora 20:00 la Cinema Elvire Popesco din București.

Când va avea loc: 31 martie, Cinema Elvire Popesco.

Programul complet al evenimentului.

Dichisar de Paște

De la atenții la mici cadouri speciale, la Dichisar de Paște nimic nu ne oprește să împărțim dragoste și bucurie în perioada primăverii. Când vine vorba de Paște, culorile si voia bună intră în joc, iar alegerea unor altfel de cadouri ne ajută să ne luăm la revedere de la sezonul rece și să ne pregătim pentru perioada în care vom petrece timp cu familia și prietenii: Paștele!

Un lucru e clar, totul devine mai vesel și mai plăcut când pui în acceasi propoziție primăvara, schimbarea sezonului și timp petrecut cu prietenii.

Alege darurile pe care le vei face de la Dichisar de Paște și înnoiește-i pe cei dragi cu obiecte lucrate de mână. Altfel de decorațiuni pentru masa de Paște, altfel de daruri care îi vor fericii primăvara aceasta pe cei dragi ție, ceramică decorativă sau utilitară, textile, lumânări turnate manual și plăceri pentru mintea și sufletul tău.

Când va avea loc: 01-02 aprilie, Impact Hub.

Programul complet al evenimentului.

Tur ghidat - „Plimbare pe Splaiul Unirii și prin Delta Văcăreștiului”

La început de aprilie vă propune să pornim într-o nouă ediție a unuia dintre cele mai de succes tururi pe care le-am organizat anii trecuți și să redescoperim poveștile Splaiului Unirii și a ineditei „delte dintre blocuri” – unul dintre deja celebrele titulaturi ale Parcului Natural Văcărești.

Punctul de întâlnire este în Piața Unirii, la ieșirea din stația de metrou „Piața Unirii 1” (în fața fostului hotel Horoscop), punct din care vom porni în „pas de promenadă” pe un traseu ce ne va „purta pașii” atât pe câteva dintre străzile asfaltate ale Capitalei, cât și pe poteci „de pământ”.

În prima parte a turului vom străbate Splaiul Unirii și Strada Radu Vodă, urmând ca pe traseu să facem o serie de scurte popasuri menite să evoce câteva dintre poveștile unora dintre monumentele de arhitectură și clădirile mai puțin cunoscute pe lângă care vom trece ( Mânăstirea Radu Vodă, mica biserică „Bucur Ciobanul”, locurile pe care odinioară se găseau halele uzinei „Timpuri Noi” și cele ale abatorului).

Când va avea loc: 02 aprilie, Piața Unirii.

Programul complet al turului.

Citeste si: Cât îi costă pe români biletele de avion în cele mai vizitate orașe ale lumii

Fii bine cu tine: ateliere de consiliere psihologică

Vremurile prezente, marcate de pandemie, de războiul din vecinătate și de situația economică tot mai incertă ne stresează, ne bulversează și uneori ajung să ne copleșească. Cum găsim resursele de a face față unor astfel de presiuni și provocări cotidiene? Cum ne depășim blocajele și evităm să devenim dependenți de alții? Cum schimbăm în bine părțile nefuncționale din noi și cum acceptăm lucrurile de neschimbat? La aceste întrebări vor răspunde membrii Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei (ISTT), în cadrul unei noi ediții a evenimentului „Fii bine cu tine”, serie de ateliere găzduite de librăria Cărturești Verona.

Când va avea loc: 27-31 martie, Cărturești Verona.

Programul complet al evenimentului.

Gradinărit în Cișmigiu | Rotonda Scriitorilor | Grădina cu Oameni 2023

Weekenduul acesta se continuă activitățile de grădinărit în zona Rotondei Scriitorilor din Cișmigiu. . Participarea se face prin înscriere în prealabil cu formularul.

Încă din 2021, am început să colaborăm cu administrația publică pentru a găsi împreună calea pentru un Cișmigiu mai bine îngrijit. Astfel, prin proiectul Grădina Cu Oameni aducem împreună specialiști, ALPAB, voluntari iubitori ai Grădinii Cișmigiu pentru a planta specii noi și îngriji vegetația existentă din zona Rotondei Scriitorilor.

Intervenția se face pe baza unui plan de plantare realizat de peisagista Corina Trancă (CTL Design), ținând cont de condițiile specifice din teren. Mai mult, este avizată de Direcția de Cultură a Municipiului București, pe baza unui memoriu justificativ realizat cu sprijinul lui Alexandru Mexi de la Institutul Național al Patrimoniului.

Când va avea loc: 01 aprilie, Grădina Cișmigiu.

Programul complet al evenimentului.

Bazaar de Prier

Avem plăcerea de a vă invita pe 01-02 Aprilie la Bazaar de Prier, a 12-a ediție de la Apolla Events dedicată micilor artiști, dar și vânzătorilor de haine vintage/second hand.

Evenimentul se va desfășura în București, la Maison 13, pe str. Dumbrava Roșie nr 2 și vă punem împreună la dispoziție interiorul superb amenajat și compartimentat, dar și mica grădină unde vă veți putea relaxa și bucura de aerul primăvăratic.

Coffee van-ul și food truck-ul de la intrare vă stau la dispoziție cu licori magice și preparate delicioase pe toată perioada târgului, deci puteți savura liniștiți o cafea fierbinte sau un fresh de portocale în timp ce legăm conexiuni și susținem comunitatea locală.

Când va avea loc: 01-02 aprilie, Maison 13.

Programul complet al evenimentului.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: