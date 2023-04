Felul în care editurile au gestionat valurile multiple de criză a jucat un rol important în menținerea literaturii aproape de cititori și mai ales de tinerii cititori. Cu fiecare generație se redeschide conversația cu privire la cât citesc copiii și tinerii acum, când tehnologia ocupă un segment important din timpul tuturor. Marin Vidrașcu, co-CEO al Grupului Litera, vorbește despre modul în care a gestionat crizele succesive din ultimii ani.

Pentru noi, oportunitatea a fost mediul online și nu am ezitat să ne ajustăm strategia de business. Așa că am dezvoltat și optimizat site-ul editurii, unde am realizat multe evenimente culturale pentru copii și lansări de carte cu autori români și străini via Zoom, și, nu în ultimul rând, am canalizat o mare parte din resursele editurii pentru digitalizarea cărților. În momentul de față aveam digitalizat peste 80% din catalogul activ de titluri pentru copii, toate fiind listate pe platforma Citeste.ro, cea mai mare bibliotecă digitală din România.

Marin Vidrașcu, co-CEO al Grupului Litera