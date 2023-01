Topul celor mai vândute cărți include bestsellere internaționale precum „Când corpul spune nu” (Gabor Mate), „Cum să ne păstrăm copiii aproape” (Gabor Mate, Gordon Neufleld) sau „Din cer au căzut 3 mere” (Narine Abgarian), dar și volumele pentru copii și adolescenți Micul Prinț (Antoine de Saint-Exupery) și Recreația Mare (Mircea Sântimbreanu).

Gabor Mate este cel mai vândut autor pe Libris în 2022, alături de Coleen Hoover și Antoine de Saint Exupery.

Topul celor mai vânduți autori români este condus și anul acesta de Ioana Chicet-Macoveiciuc, urmată de Dumitru Constantin Dulcan și Ioana Pârvulescu.

Cele mai multe comenzi de carte pe cap de locuitor s-au făcut în 2022 din București, urmat de Brașov și Cluj, iar cele mai puține comenzi pe Libris s-au plasat din Harghita, Covasna și Ialomița.

În 2022, la nivel național, numărul mediu de volume per comandă este 3.7, iar media națională a comenzii înregistrată pe Libris a fost de 113 lei, în creștere cu 10% față de 2021, cu un maxim de 240 lei/comandă medie, înregistrat în județul Brașov.

La nivel național, cel mai mare trafic a fost înregistrat de pe dispozitivele mobile, respectiv de 3 ori mai mare decât de pe desktop: București (83,5%), urmat de Timiș (82,4%) și Cluj (81,9%).

Harta României în cărți citite, demersul nostru analitic deja cu tradiție la început de an, devine de la an la an mai mult decât o simplă radiografie a vânzărilor din anul precedent. Este un punct de referință pentru piața națională de carte, o adevărată biografie a României și, totodată, o sursă veritabilă de inspirație pentru lecturile din anul ce tocmai începe. Suntem încântați să descoperim că se menține interesul față de lectură al celor mai mici cititori. Un sfert din volumele livrate în 2022 sunt Cărți pentru Copii, categorie care domină topurile de vânzări, ceea ce este un semnal bun privind viitorul lecturii în România.

Laura Țeposu, CEO Libris