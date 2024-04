Teilor Holding, un grup de companii de bijuterii de lux, care a emis obligațiuni la Bursa de Valori București (BVB), a lansat DAAR - un brand de bijuterii sustenabile de lux. Produsele din gama DAAR sunt realizate din bijuterii reciclate și din diamante create în laborator.

Teilor Holding SA include compania de creditare financiară Invest Intermed GF IFN și Teilor Invest Exchange. Brandul Teilor este prezent în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia.

În primul său raport de sustenabilitate ESG, Teilor anunță lansarea brandului DAAR ca parte a eforturilor companiei de a limita impactul asupra mediului.

„O continuare naturală a parcursului nostru responsabil reprezintă crearea și lansarea DAAR, un nou brand de bijuterii sustenabile pe piața românească. Demersul ilustrează nu doar dedicarea noastră de a oferi clienților bijuterii de cea mai înaltă calitate, ci și determinarea de a ne asigura că produsele noastre sunt realizate în mod sustenabil", a declarat Florin Enache, fondator al Teilor Holding.

Brandul de bijuterii DAAR face parte din grupul TEILOR, primul magazin dedicat fiind deschis în 2023 în Promenada Craiova. Pentru 2024, compania vizează extinderea rețelei DAAR prin deschiderea unui număr de aproximativ 10 magazine în mall-urile din București și din țară, urmând ca în T2 2024 să lanseze canalul de vânzare electronică.

DAAR are un portofoliu centrat în jurul pieselor cu diamante create în laborator și oferă o diversitate mare de bijuterii sustenabile, precum bijuterii din aur 14K cu diamante și alte pietre prețioase create în laborator sau cu diamante naturale, bijuterii din aur 10K cu sau fără cristale zirconia și piese din argint sau oțel inoxidabil.

Strategia de Mediu a Teilor Holding vizează reducerea amprentei asupra mediului, procurarea responsabilă a materiilor prime și economia circulară. Companiile din cadrul grupului au parcurs un proces de digitalizare prin integrarea unor platforme digitale în activitatea curentă, pentru automatizarea operațiunilor și reducerea semnificativă a consumului de hârtie. La nivelul TEILOR, 58% din totalul furnizorilor sunt membri ai RJC (Responsible Jewellery Council), cea mai importantă organizație din lume privind stabilirea standardelor de sustenabilitate în industria de bijuterii și ceasuri. În ceea ce privește economia circulară, TEILOR a reciclat 62,1 kg de aur în 2022, iar din această cantitate, 35,1 kg de aur au fost utilizate pentru realizarea de noi produse. De asemenea, bijuteriile vândute de MoneyGold, brandul care înglobează Invest Intermed GF IFN și Teilor Invest Exchange, sunt produse din aur 100% reciclat.

În legătură cu dimensiunea socială, Teilor Holding are o abordare axată pe dezvoltarea unui mediu de lucru echitabil, reflectată de egalitatea de gen, educația și salarizarea justă promovate în cadrul companiilor din grup. Astfel, raportul de salarizare între femei și bărbați, este, în general, unul egal sau chiar favorabil angajaților femei, cu excepții care vizează anumite niveluri de senioritate. De asemenea, Teilor Holding investește în dezvoltarea talentelor din cadrul companiilor, în acest sens fiind înființată TEILOR Talent Academy. Aceasta are drept scop dezvoltarea profesională a angajaților TEILOR, 281 dintre aceștia participând la cursuri în 2022, fiecare angajat având, în medie, 98 de ore de training în anul respectiv. În plus, angajații Invest Intermed GF IFN și Teilor Invest Exchange au beneficiat de un număr mediu de 19 ore, respectiv 14 ore de training în 2022.

Sursa foto: Shutterstock / Manoj Jethani

