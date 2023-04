[INFOGRAFIC] Care sunt serviciile de streaming, jocurile și rețelele sociale cele mai populare din România

Netflix este cel mai popular serviciu de streaming din România, fiind urmat, în mod surprinzător, de platforma locală VOYO, care aparține Pro TV, și care a depșește astfel nume mari precum Amazon Prime Video sau HBO Max, arată datelor Eshap. În ceea ce privește clipurile video pe rețelele sociale, Facebook își menține supremația, în vreme ce TikTok și Instagram se bat pentru locul al doilea în top.

Netflix deține o cotă de piață de 43% în România, următoarele servicii de streaming din clasament fiind Voyo (18%), Amazon Prime Video (17%), HBO Max (16%) și Disney+ (6%).

De notat că poziția Netflix ca lider de clasament ar putea să fie zguduită în următorii ani, platforma de streaming tocmai anunțând că în trimestrul al doilea din 2023 va bloca utilizatorii care folosesc un cont comun, încercând astfel să îi forțeze să plătească o taxă suplimentară sau să își facă un abonament propriu. Măsura este extrem de nepopulară, unele analize arătând că Netflix va pierde chiar și 35% din abonați după modificarea abonamentelor.

Jocuri, muzică și online video – Cine sunt liderii din România

Luând în calcul doar utilizatorii care se joacă pe Xbox și Playstation, Fortnite este cel mai popular joc din România în momentul de față, 32% din piață aparținând shooter-ului gratuit de tip battle royale. Fifa 2023, Grand Theft Auto V, Fifa 2022 și Minecrefat completează topul jocurilor care au cei mai mulți utilizatori activi în România.

În cazul serviciilor de streaming audio, Spotify și Apple Music sunt singurele care contează pentru utilizatorii Români. Astfel, 26% din respondenții la un sondaj online au declarat că plătesc abonamente Spotify, în vreme ce 7% plătesc pentru Apple Music. Restul participanților la sondaj au declarat că nu plătesc abonament pentru niciun serviciu de streaming audio.

Popularitatea clipurilor video, în special a celor de scurtă durată, a explodat în ultimii ani, pe plan local liderul la acest capitol rămânând Facebook. Mai exact, 35% dintre participanții la sondaj au spus că au văzut cel puțin un clip video pe Facebook în ultima lună. TikTok este pe poziția a doua, cu un procent de 13%, urmat aproape la egalitate de Instagram, cu 12%. Pinterest și Snapchat sunt outsiderii care au procente de doar 3%, respectiv 1%.

Pentru a compara cifrele din România cu cele din alte țări, click pe infograficul de mai jos pentru a extinde imaginea.

Televiziunea mai interesează pe cineva? La ce tipuri de emisiuni și filme se uită europenii și americanii

Emisiunile de divertisment și reality show-urile sunt cele mai populare în rândul consumatorilor de TV din SUA, în timp ce europenii preferă în primul rând filmele și știrile. Studiul mai arată și faptul că era telenovelelor a apus de mult, acestea fiind pe ultimele poziții atât în SUA cât și în Europa.

Există unele asemănări, dar și unele diferențe majore în preferințele TV ale utilizatorilor din Europa și SUA. O parte din acestea sunt explicate de diferențele dintre culturi, dar o mare parte din ele pot fi explicate și de vârstă.

Mai exact, majoritatea europenilor au peste 40 de ani, în vreme ce majoritatea americanilor au sub 40 de ani. Această disparitate generațională explică, de asemenea, parțial migrarea mai lentă în Europa de la TV la streaming, adoptarea mai lentă a serviciilor de streaming de muzică și chiar utilizarea mai scăzută a TikTok. Totuși, trebuie remarcat că populația de pe ambele continente este mult mai îmbătrânită dacă comparăm situația cu restul lumii. De exemplu, la nivel global, 33% din populație are sub 20 de ani, în vreme ce procentul scade la 21% în Europa și la 25% în SUA.

Așadar, atunci când vedem cât de diferit este consumul media în Europa și SUA față de restul lumii, să luăm în considerare și diferențele majore de vârstă.

Cine sunt giganții globali de media

Apple este cea mai mare companie din lume din piața media, cu o valoare estimată la 2,6 trilioane de dolari. Microsoft se află pe locul al doilea, cu o capitalizare de 2,2 trilioane de dolari, iar Alphabet (compania mamă a Google) ocupă ultima treaptă a podiumului, cu o valoare de piață de 1,4 trilioane de dolari (vezi infograficul de mai jos).

Alți jucători importanți la nivel global sunt Amazon (1,1 trilioane dolari), producătorul de hardware Nvidia (653 mld. dolari), Meta/Facebook (571 mld. dolari) și chinezii de la Tencent (447 mld. dolari).

