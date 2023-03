Un român trebuie să plătească 140 de lei lunar dacă vrea să aibă abonament la toate platformele care fac streaming de filme și seriale în țară (Netflix, Disney+, SkyShowtime, HBO Max, Amazon și Hulu). Citiți în continuare care sunt prețurile la abonamente, ce oferă fiecare platformă și, mai ales, care dintre serviciile de streaming permit utilizatorilor să împartă contul cu prietenii și familia.

Cea mai recentă intrare pe piața din România este cea a SkyShowtime, care oferă totodată și cel mai ieftin abonament în comparație cu competitorii de la Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon și Hulu.

Abonamente Netflix: Cea mai variată ofertă, dar prețurile ar putea crește semnificativ

Preț abonamente Netflix: 5 euro (un singur utilizator) / 10 euro (2 utilizatori) / 12 euro (14 utilizatori)

Netflix este fără îndoială cel mai popular serviciu de streaming din România și are totodată cea mai mare librărie de filme și seriale disponibilă. Stranger Things, The Crown, Squid Game, Wednesday sunt câteva dintre cele mai populare seriale originale Netflix.

De asemenea, platforma introduce tot mai multe filme românești în ofertă și chiar la doar câteva luni după lansarea din cinematografe, Teambuilding fiind un bun exemplu în acest sens.

Netflix se uită însă tot mai insistent la buzunarele utilizatorilor și, chiar dacă recent a ieftinit abonamentul de bază (care nu include însă nici măcar rezoluție HD), compania ia serios în calcul să îi taxeze pe cei care împart contul cu prietenii și familia. Nimic nu este clar în momentul de față, însă dacă ar fi să luăm în calcul testele făcute de Netflix în alte țări, fiecare prieten care accesează contul principal va adăuga 3 euro (15 lei) la factura totală lunară, adică mai mult decât un abonament întreg la Amazon Prime Video sau ShyShowtime.

De notat că Netflix ia în calcul mai multe posibilități pentru a limita accesul mai multor persoane pe același cont, recent postând un complicat set de reguli care a fost intens criticat de utilizatori. Setul de reguli a fost retras și modificat ulterior.

Abonamente Disney+: În special pentru fanii Star Wars și ai filmelor cu supereroi Disney și Marvel

Preț abonamente Disney+: 30 lei/lună sau 300 lei/an (discount 16% pentru abonamente anuale)

Disney+ este serviciul de streaming de la The Walt Disney Company, acesta fiind lansat în iunie anul trecut în România.

Catalogul Disney+ conține titluri originale Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic. Chiar dacă serviciul oferă și numeroase seriale, Disney+ se diferențiază în special datorită filmelor pe care le are în ofertă, în general disponibile la câteva luni după ce au rulat în cinema.

Utilizatorii Disney+ pot descărca nelimitat filme pe dispozitivele folosite. Cel mult 4 persoane se pot uita la un film pe Disney+ în același timp.

Printre cele mai cunoscute titluri din oferta Disney+ se află: The Mandalorian, Grey’s Anatomy, The Simsons, The Walking Dead, How I Met Your Mother, întreaga serie Star Wars și Avatar.

Abonamente Amazon Prime Video: Opțiunea ieftină dar mediocră

Preț abonamente Amazon Prime Video: 14 lei/lună (primele 7 zile gratuite)

Amazon a lansat în 2021 interfața în limba română a Prime Video, fapt care a contribuit la creșterea popularității platformei în țară. O parte din producțiile disponibile pe Amazon Prime Video au și subtitrare în limba română, chiar dacă, din acest punct de vedere, oferta este mai mică în comparație cu Netflix.

Cel mult 3 persoane pot vedea în același timp filme și seriale pe Amazon Prime Video.

Per ansamblu, Amazon Prime Video este o opțiune decentă ca platformă de streaming, însă nu se diferențiază cu nimic în mod special, prețul mic al abonamentului lunar fiind poate principalul punct forte.

Printre cele mai cunoscute titluri din oferta Amazon Prime Video se află: Start Treck: Picard, Carnival Row, Tom Clancy’s: Jack Ryan, Reacher, The Office, The Boys, The Wheel of Time, The Consultant.

Abonamente HBO Max: Pentru fanii supereroilor DC și ai serialelor “marca HBO”

Preț abonamente HBO MAX: 5 euro pe lună sau 40 euro pe an (discount 33% pentru abonamente anuale)

HBO Max este platforma de streaming ce include producțiile HBO precum și alte blockbustere de la Hollywood, inclusiv filme cu supereroi din universul DC.

Calitatea serialelor originale ale fiecărei platforme de streaming este desigur subiectivă, fiecare utilizator având propriile preferințe. Serialele originale HBO au însă mai mereu acel ”ceva” care le diferențiază clar de restul plutonului, acesta fiind probabil și principalul punct forte al platformei.

Cel mult 3 persoane pot vedea în același timp filme pe același cont HBO Max.

Printre cele mai cunoscute producții disponibile pe HBO Max sunt: Lord of the Rings, Game of Thrones, The Last of Us, House of the Dragon, Harry Potter, True Detective, Joker, Aquaman, Wonder Woman, Rick & Morty, Batman vs Superman.

Abonamente SkyShowtime: Cel mai mic preț din piață și filme ale studiourilor Universal și Paramount

Preț abonamente SkyShowtime: 5 euro pe lună sau 40 euro pe an (discount 33% pentru abonamente anuale)

SkyShowtime este cel mai recent serviciu de streaming care intră pe piața din România, noii clienți care se abonează prin intermediul skyshowtime.com urmând să primească o reducere de 50% din tariful lunar standard - pe viață (ofertă disponibilă până la data de 11 aprilie 2023).

Pe lângă prețul foarte mic la abonamente, oferit evident pentru a mușca din cota de piață a celorlalți jucători deja existenți în România, SkyShowtime vine cu conținut pentru copii și familie, precum și o selecție de titluri și box set-uri de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock.

Cel mult 3 persoane se pot uita simultan la producțiile disponibile pe serviciul de streaming SkyShowtime.

Printre cele mai cunoscute producții disponibile pe SkyShowtime se află: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman, Top Gun: Maverick, Halo, American Gigolo.

Abonamente Hulu: Scumpe și cu reclame

Preț abonamente Hulu: 8 dolari /lună (cu reclame) sau 15 dolari /lună (fără reclame)

Hulu se diferențiază de celelalte platforme de streaming prin faptul că oferă și o variantă de abonament ce include reclame în timpul producțiilor video.

Cel mult doi utilizatori pot folosi Hulu în același timp.

Printre cele mai cunoscute producții disponibile pe se află: Still Missing Morgan, The Handmaid’s Tale, Bruiser sau Wu-Tang: An American Saga.

Din cauza prețului destul de mare raportat la ce oferă, Hulu este una dintre cele mai slabe opțiuni din listă.

