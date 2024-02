Cât costa sa iți promovezi afacerea prin intermediul influencerilor in 2024

În era digitală în care trăim, influencerii de pe social media au devenit figuri importante în peisajul online, având o influență semnificativă asupra urmăritorilor și parteneriatelor cu branduri. Dar cât câștigă acești influenceri pentru fiecare postare? Să explorăm detaliile câștigurilor influencerilor în lumea social media.

Parteneriate plătite

Câștigurile influencerilor de pe social media per postare pot varia considerabil în funcție de mai mulți factori, inclusiv nișa influencer-ului, numărul de urmăritori, rata de angajament, platforma și tipul de conținut postat. Influencerii cu un număr mai mare și cu urmăritori mai angajați au tendința de a solicita tarife mai mari pentru conținutul sponsorizat.

Conform rapoartelor din industrie și platformelor de marketing pentru influenceri, micro-influencerii, care de obicei au între 10.000 și 100.000 de urmăritori, percep între $50 și $500 per postare, în funcție de nișa lor și de nivelul de angajament. Acest tip de influenceri adesea atrage o audiență mai specifică, ceea ce poate fi deosebit de valoros pentru branduri care își doresc să targeteze anumite demografii.

Urcând în ierarhia influencerilor, cei de tip nano-influenceri, cu numărul de urmăritori cuprins între 100.000 și 500.000, pot câștiga între $500 și $5.000 per postare. Acești influenceri au un public mai mare și adesea o audiență mai diversificată, ceea ce îi face parteneri atractivi pentru branduri care doresc să-și maximizeze expunerea.

La cel mai înalt nivel al spectrului, macro-influencerii și celebritățile cu milioane de urmăritori pot solicita sume impresionante pentru o singură postare. O postare sponsorizată de la un influencer celebru poate varia între $10.000 și mult peste $1 milion, în funcție de nivelul său de celebritate, rata de angajament și bugetul brandului.

Este important să menționăm că aceste cifre sunt estimate și pot varia semnificativ în funcție de diferiți factori, inclusiv de locația geografică, abilitățile de negociere ale influencerului, bugetul de marketing al brandului, durata campaniei și complexitatea creării conținutului implicate.

Marketing afiliat

Marketingul afiliat reprezintă o strategie prin care influencerii de pe social media pot câștiga bani prin promovarea produselor sau serviciilor altor companii în schimbul unei comisioane pentru fiecare vânzare sau acțiune generată de către urmăritorii lor.

Procesul funcționează în mod obișnuit astfel:

1. Înregistrarea la un program de afiliere: Influencerul se înregistrează în cadrul unui program de afiliere oferit de o companie sau o platformă de marketing afiliat.

2. Obținerea linkurilor de afiliere: După înregistrare, influencerul primește linkuri de afiliere personalizate pentru produsele sau serviciile pe care urmează să le promoveze.

3. Promovarea produselor: Influencerul promovează aceste produse sau servicii pe propriile sale canale de social media, cum ar fi Instagram, YouTube, bloguri sau alte platforme, folosind linkurile de afiliere.

4. Generarea de vânzări sau acțiuni: Urmăritorii influencerului care fac clic pe linkurile de afiliere sunt direcționați către site-ul sau platforma de vânzare a companiei respective. Dacă aceștia fac o achiziție sau o altă acțiune convenită, cum ar fi completarea unui formular sau abonarea la un serviciu, influencerul primește o comisie pentru acea acțiune.

5. Urmărirea performanței: Companiile sau platformele de afiliere oferă instrumente pentru a urmări și analiza performanța linkurilor de afiliere, inclusiv numărul de clicuri, conversii și venituri generate de către influenceri.

Prin intermediul marketingului afiliat, influencerii pot monetiza conținutul lor și pot câștiga bani în funcție de performanța campaniilor lor de promovare. Este important ca influencerii să aleagă cu atenție produsele sau serviciile pe care le promovează și să fie transparenți în privința parteneriatelor lor de afiliere cu urmăritorii lor.

Parteneriate de tip Barting

Pe lângă compensația financiară, sau, chiar in lipsa unei compensații financiare, influencerii pot primi și alte avantaje și beneficii, cum ar fi produse gratuite, invitații exclusive la evenimente și potențiale parteneriate pe termen lung cu branduri. In funcție de stadiul de emancipare a unui influencer, domeniul pe care îl promovează si numărul lui de urmăritori, exista influenceri la început de drum dispuși sa promoveze branduri fără compensații financiare pentru a-si crea conținut si a obține totodată produse gratuite.

Industriile ce apelează cel mai adesea la parteneriate de tip barting sunt cele din nișele Beauty, Fashion & Accesorries, unde influencerii primesc produse gratuite în schimbul promovării acestora pe platformele lor de social media.

Un exemplu specific este promovarea de îmbrăcăminte sport. Mulți influenceri din domeniul fitness-ului sau al modei primesc gratuit colanți sau compleuri sportive dama de la diferite branduri în schimbul unor postări.

Prin intermediul fotografiilor și a videoclipurilor postate, influencerii își arată aprecierea față de produsele respective, evidențiind calitatea materialului, designul și confortul acestora. De asemenea, influencerii împărtășesc experiențele lor personale cu acești colanți dama, oferind recenzii sincere și recomandări către urmăritorii lor. În acest mod, influencerii creează o legătură autentică între produs și publicul lor, generând interes și susținând vânzările brandurilor sponsor.

Prin utilizarea sponsorizărilor de tip barter, influencerii iți pot promova produsele către clientul final într-un mod autentic și atrăgător, creând conținut pe pagina lor în schimbul vizibilității oferite.

Concluzie

Este esențial să recunoaștem că industria influencerilor este într-o continuă evoluție, iar potențialul de câștig poate fluctua în timp. Factori precum schimbările de algoritmi, reglementările platformelor și schimbările în comportamentul consumatorilor pot influența capacitatea unui influencer de a-și monetiza conținutul în mod eficient.

În concluzie, în timp ce influencerii de pe social media au potențialul de a câștiga sume substanțiale de bani per postare, câștigurile lor sunt influențate de o multitudine de factori. De la micro-influenceri de nișă până la macro-influenceri celebri, peisajul câștigurilor influencerilor este divers și dinamic, reflectând natura în continuă evoluție a marketingului digital în era modernă. Dar marketingul cu influenceri rămâne in continuare una dintre cele mai eficiente modalități de a ajunge la publicul țintă, în special pe platformele de social media.

Sursa foto: influencer-academy.net

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: