Influencerii chinezi trebuie să aibă calificare pentru a vorbi despre anumite subiecte

Administraţiei de Stat pentru Radio, Film şi Televiziune, precum și Ministerul Turismului și Sportului din China arată că orice conținut care necesită "un nivel profesinal ridicat" trebuie însoțit de o calificare adecvată pentru a putea fi distribuit către public, informează CNBC.

Iar asta nu este tot. Pe lângă faptul că influencerii chinezi care se exprimă public în aceste domenii trebuie să obțină calificarea respectivă, platformele unde încarcă și distribuie conținutul revizuiesc la rândul lor încă o dată materialele.

Chinese influencers must now have a qualification to talk about certain topics like law and medicine https://t.co/7J2Rgcydgq— CNBC (@CNBC) June 23, 2022