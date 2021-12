ABN Systems, prima companie de IT&C care face un IPO pe Bursa de Valori București

ABN Systems International, unul dintre liderii pieţei de accesorii telecom și produse Smart Home din România, care deţine brandul de accesorii IT&C și produse Smart Home, Tellur, lansează o Ofertă Publică Iniţială (IPO) pentru vânzarea a 7,73 milioane de acţiuni, reprezentând 30% din companie.

Prospectul de ofertă şi admitere la tranzacţionare a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar oferta publică inițială începe miercuri, 15 decembrie.

Detalii ofertă:

· Perioada de Oferta: 15 - 29 decembrie 2021. Atentie: Oferta poate fi inchisa anticipat incepand cu data de 16 decembrie (in conditiile mentionate in Prospect).

15 - 29 decembrie 2021. Oferta poate fi inchisa anticipat incepand cu data de 16 decembrie (in conditiile mentionate in Prospect). · Programul de subscriere: 10:00 - 18:00 (cu exceptia ultimei zile din Perioada de Oferta, cand subscrierile vor fi procesate in intervalul 10:00 - 12:00). Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatia in care Oferta se inchide anticipat, programul de subscriere din ultima zi va fi intre orele 10:00 - 18:00. Orice instructiune de subscriere primita in afara intervalului orar va fi procesata in prima zi lucratoare din perioada de Oferta, ulterioara zilei de primire a instructiunii, la momentul deschiderii pietei de Oferte a Bursei de Valori Bucuresti.

·Pretul la care poti subscrie in Oferta: in Intervalul de Pret de Oferta (5,18 - 5,69 lei pe actiune), inclusiv la capetele acestuia. Pasul de pret pentru subscrierea actiunilor oferite este de 0,17 lei, putandu-se subscrie la urmatoarele niveluri de pret: 5,18 - 5,35 - 5,52 - 5,69 lei pe actiune.

Demersurile pentru oferta premergătoare listării și pentru procesul de listare sunt realizate împreună cu TradeVille, în calitate de Intermediar Autorizat. Toate detaliile necesare subscrierii în ofertă (inclusiv pentru deschiderea unui cont de tranzacționare 100% online) se găsesc la acest link.

În urma închiderii cu succes a ofertei în acord cu Prospectul aprobat de ASF, ABN Systems va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe Segmentul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), fiind prima companie din domeniul IT&C care vine la Bursă în urma unei oferte publice inițiale, totodată fiind prima ofertă de acest tip de pe piața AeRO a BVB.

Compania a înregistrat venituri totale de 50,1 milioane de lei (10,22 milioane de euro), în primul semestru (S1) din 2021, în creştere cu 35%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Principalul motor de creștere a fost reprezentat de vânzările pe piețe internaționale, pe 4 continente, inclusiv ale brandului Tellur, care au ajuns să reprezinte peste 52% din totalul cifrei de afaceri în primele șase luni ale acestui an, în creștere puternică față de finalul anului trecut, când ponderea vânzărilor la export era cu puțin peste o treime.

Profitul net al ABN Systems s-a situat la 2,44 milioane de lei (480.000 de euro), în primul semestru din 2021, fiind de peste 8 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului precedent. De asemenea, în primul semestru al acestui an, vânzările pe pieţe externe au crescut cu 114%, față de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind 26 de milioane de lei (5 milioane de euro).

Prin această atragere de finanţare de pe piaţa de capital, ABN Systems are în plan dezvoltarea accelerată pe pieţele externe şi consolidarea poziţiei pe piaţa autohtonă, prin accesarea unor noi nișe de business. Compania a investit în ultimii ani în infrastructura de business, astfel încât aceasta să fie adaptată la toate provocările pieței, permiţând astfel creșterea accelerată a acesteia pe piețele externe, unde este deja prezentă și consolidarea poziției pe piața locală.

Pe lângă brandul propriu Tellur (creat în 2015 și ale cărui vânzări sunt în ascensiune, deopotrivă pe plan intern și pe piețele externe), ABN Systems are parteneriate pe termen lung cu branduri de renume mondial, între care se numără Poly (ex. Plantronics și Polycom), Panasonic, EPOS (ex. Sennheiser), Logitech și altele.

ABN Systems este prezentă în peste 25 țări, atât prin rețele de distribuitori, cât și prin intermediul platformelor de retail online. Principalele piețe externe sunt situate în Europa, America, Africa și Orientul Mijlociu, în țări precum Africa de Sud, Canada, Franța, Germania, Israel, Italia, Polonia, Spania, Suedia, Turcia, UK și SUA. Planurile de expansiune externă, care vor fi susținute prin atragerea de finanțare de pe piața de capital, au în vedere atât creșterea pe piețele unde ABN Systems este prezentă acum, cât și accesarea de noi piețe în state din Europa de Vest, țările din fosta URSS, Orientul Apropiat și chiar America de Sud.

