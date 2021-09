ABN Systems vrea să vină la bursă pentru a-și finanța extinderea în afara României

ABN Systems International, deţinătoarea singurului brand 100% românesc de accesorii telecom și produse Smart Home, Tellur, şi unul dintre cele mai importante companii din piața de distribuţie de produse şi accesorii IT&C din România, are în plan listarea la Bursa de Valori București (BVB), până la sfârşitul acestui an, pentru a-şi finanța dezvoltarea accelerată pe pieţele externe și a-și consolida poziţia pe piaţa autohtonă, prin accesarea unor noi nișe de business.

Demersurile pentru oferta premergătoare listării și pentru procesul de listare vor fi făcute împreună cu brokerii de la TradeVille.

În 2020, ABN Systems a înregistrat o cifră de afaceri de peste 19,21 milioane de euro (93,57 milioane de lei) și un profit de 1,17 milioane euro (5,7 milioane de lei), rezultate în creștere față de 2019. Anul trecut, vânzările B2B au crescut cu 70%, cele prin retaileri online - cu 60%, iar vânzările în sistem marketplace - cu 53%.

COmpania a înregistrat un ritm de creștere organică a business-ului de circa 10% pe an, din 2005 încoace. Indicatorul eficienței operaționale, marja EBITDA, a crescut, în ultimii doi ani, la 7,4% în 2020 și 2019, față de 6,2% (2018), respectiv 6,4% (2017).

Strategia de creștere a ABN Systems a avut în vedere patru piloni de business principali: (1) vânzări pe piețe externe (exporturi), cu o pondere de peste o treime din cifra de afaceri; (2) vânzări B2B; (3) distribuție prin marile lanțuri de magazine; și (4) listarea de produse prin retaileri online specializați - care îi permit să se adapteze exigențelor unei pieței foarte competitive precum cea a echipamentelor și accesoriilor IT&C.

„Ne bazăm pe expertiza necesară, certificată de rezultate de-a lungul anilor, pe o echipă solidă, pe parteneriate cu cei mai buni producători din lume, precum și pe un brand propriu, Tellur. Mai avem nevoie de capital de lucru suplimentar, care devine necesar pe măsură ce adăugăm noi furnizori și clienți în portofoliu, din zeci de țări, de pe trei continente. Astfel, soluția atragerii de finanțare de pe piața de capital ni se pare cea mai adecvată pentru această etapă de dezvoltare, fiind convinși că atât performanțele deja dovedite ale companiei, cât și planurile ambițioase de expansiune vor beneficia de încrederea investitorilor,” a declarat George Barbu, CEO al ABN Systems International.

Pe lângă brandul propriu Tellur (creat în 2015 și ale cărui vânzări sunt în ascensiune, deopotrivă pe plan intern și pe piețele externe), ABN Systems are parteneriate pe termen lung cu branduri de renume mondial, între care se numără Poly (ex. Plantronics și Polycom), Panasonic, EPOS (ex. Sennheiser), Logitech și altele.

Compania este prezentă, la momentul actual, în peste 25 țări, atât prin rețele de distribuitori, cât și prin intermediul platformelor de retail online. Astfel, principalele piețe externe sunt situate în Europa, America și Orientul Mijlociu, în țări precum Africa de Sud, Canada, Franța, Germania, Israel, Italia, Mexic, Polonia, Spania, Suedia, Turcia, UK și SUA. Planurile de expansiune externă, care vor fi susținute prin atragerea de finanțare de pe piața de capital, au în vedere atât creșterea pe piețele unde ABN Systems este prezentă acum, cât și accesarea de noi piețe în state din Europa de Vest, țările din fosta URSS, Orientul Apropiat și chiar America de Sud.

Sursa foto: Shutterstock

