Fondatorii One United au vândut 6% din companie: ”Nu este un exit, ci o inițiativă strategică”

Patru acționari semnificativi ai dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE), inclusiv cofondatorii Andrei Diaconescu (prin OA Liviu Holding Invest), Victor Căpitanu (prin Vinci VER Holding), Președintele Consiliului de Administrație, Claudio Cisullo (prin CC Trust Group AG) și Membrul Consiliului de Administrație Marius Diaconu (prin Altius S.A.), au încheiat cu succes vânzarea a 234 milioane de acțiuni ale companiei către investitori instituționali locali și internaționali.

Aceștia scoseseră la vânzare 360 mil. acțiuni ONE (9,5% din companie), însă doar 234 milioane au fost vândute în final (6,1% din companie).

Împreună, cei patru acționari au încasat 217 mil. lei (43,6 mil. euro) pentru acțiunile ONE vândute. Tranzacția s-a realizat la prețul de 0,9 lei/acțiune, cu 11,9% mai puțin decât prețul de tranzacționare al acțiunilor One United înainte de anunțul plasamentului privat accelerat și cu 3,8% sub prețul de închidere al acțiunilor ONE în sedința bursieră de vineri (12 aprilie).

Potrivit acestora, tranzacția a fost realizată cu scopul de a crea lichiditate și de a consolida baza de acționari.

„La începutul acestui an, am observat un interes tot mai ridicat din partea investitorilor instituționali globali pentru achiziționarea unui pachet de acțiuni în compania noastră. Pentru a răspunde acestei cereri, am decis să realizăm o tranzacție inedită, menită să faciliteze captarea acestui interes instituțional, generând în același timp lichiditate. Acest proces a fost realizat prin utilizarea unui cadru special, care, pe de o parte, a permis executarea rapidă și, pe de altă parte, a asigurat un nivel ridicat de flexibilitate”, au declarat în comun acționarii vânzători.

Aceștia spun că tranzacția nu reprezintă un exit, ci ”o inițiativă strategică ce vizează îmbunătățirea structurii noastre de acționariat și consolidarea guvernanței, printr-o prezență instituțională sporită în cadrul companiei”.

”Intenționăm să reinvestim majoritatea capitalului obținut din această tranzacție în următoarea majorare de capital a companiei, capital care va susține planurile de creștere ale companiei în acest an. Prin urmare, vrem să contribuim la dezvoltarea și extinderea continuă a afacerii One United Properties, în conformitate cu strategia pentru 2030. Le mulțumim tuturor investitorilor instituționali pentru încrederea acordată”, au declarat în comun acționarii vânzători.

În urma tranzacției, co-fondatorii Companiei, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu dețin împreună 50,03% din capitalul social al One United Properties.

Cele 234 de milioane de acțiuni au fost plasate către peste 60 de investitori locali și internaționali.

One United Properties nu va obține niciun venit în urma acestei tranzacții, însă acționarii vânzători doresc să utilizeze capitalul atras pentru a subscrie acțiuni în următoarea majorare de capital al Companiei.

Tranzacția a fost intermediată de SSIF Swiss Capital în calitate de Global Coordinator și Bookrunner. Filip & Company a acționat în calitate de consilier juridic al acționarilor vânzători.

Sursa foto: One United

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: