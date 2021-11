TRANZACȚIE: One United Properties, acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunță încheierea unui acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A., companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul de tranzacționare BUCU.

„Decizia de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor este în concordanță cu strategia One United Properties de a crește ponderea profiturilor din activitatea de închiriere într-o manieră durabilă. Bucur Obor are un istoric îndelungat în ceea ce privește profitabilitatea dintr-o astfel de activitate și credem că acordul pe care l-am încheiat astăzi reprezintă un alt pas făcut în direcția creării de valoare suplimentară pentru compania noastră și pentru stakeholderii One United Properties”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

One United Properties a achiziționat indirect pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor, prin intermediul companiei BO Retail Invest SRL. În data de 19 noiembrie 2021, BO Retail Invest S.R.L. a achiziționat 54,4351% din capitalul social al Bucur Obor S.A., contra sumei de 64.935.000 lei, la un preț pe acțiune de 8,918 lei, care reprezintă un discount semnificativ față de prețul de 21,8 lei la care acțiunile BUCU erau tranzacționate în ziua precedentă.

Contractul dintre One United Properties și BO Retail Invest S.R.L. este supus autorizării de către Consiliul Concurenței, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor BO Retail Invest S.R.L. putând avea loc doar după emiterea acestei autorizări.

Bucur Obor este un centru comercial din București care și-a deschis porțile pentru locuitorii Capitalei în anul 1975. Astăzi, centrul găzduiește magazine de toate dimensiunile, de la afaceri de familie și până la branduri internaționale consacrate. Compania a fost listată la Bursa de Valori București în iulie 1997, iar în prezent este cotată pe piața AeRO având o capitalizare bursieră de 289 milioane de lei.

În 2020, Bucur Obor S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 31,6 milioane de lei, din care veniturile din chirie s-au ridicat la 26,9 milioane lei, și un profit net de 10,2 milioane de lei.

Acțiunile One United Properties au debutat la BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru noi investiții imobiliare. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, acesta urmărind evoluția celor mai lichide 19 companii listate la Bursa de Valori București.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: