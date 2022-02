Catalyst Romania lansează al doilea fond de venture capital în IT

Catalyst Romania, susținută de 3TS Capital Partners, a anunțat lansarea finală a celui de-al doilea fond de capital de risc care vizează investiții în companii de tehnologie. Datorită cererii puternice din partea investitorilor instituționali și privați, ținta inițială de 40 de milioane euro a fost depășită, iar fondul și-a atins plafonul maxim de 50 de milioane euro.

Catalyst Romania Fund II a fost înființat cu sprijinul Fondului European de Investiții (FEI) ca investitor ancoră, pentru a investi capitalul din JEREMIE România Reflows și Programul InnovFin al UE și din contribuțiile LP ale multor alți investitori. Al doilea fond Catalyst este primul fond de risc de a doua generație din istoria Românie.

Catalyst Romania Fund II a fost precedat de Catalyst Romania Fund I, un fond consiliat de 3TS Capital Partners și finanțat prin inițiativa JEREMIE România. Cu o capitalizare totală de 15 milioane euro, Catalyst Romania Fund I a investit în ultimii ani în 10 companii românești de tehnologie, printre care Elefant.ro, Vola.ro, Vector Watch (achiziționat de FitBit), SmartBill (achiziționat de Visma) și GreenHorse Games (achiziţionat de Tencent). Catalyst Romania Fund II va continua să se concentreze pe companii de tehnologie inovatoare, cu produse deja lansate, conduse de echipe de management antreprenoriale cu experiență.

Fondul va oferi investiţii cuprinse între 1 și 3 milioane euro companiilor de tehnologie din România și din Europa de Sud-Est pentru a le susține obiectivele de creștere și planurile de expansiune internațională. Catalyst Romania Fund II a investit deja în două companii, având ȋn prezent încă trei în faza de due diligence. Prima investiție, Seedblink, este o platformă de crowdinvesting din următoarea generaţie, iar a doua investiție, Code of Talent, este o soluție de top de micro-învățare dedicată formării angajaților. Fondul are multe alte proiecte noi in analiză, iar echipa este ȋncrezătoare că există ȋn prezent şi ȋn viitor oportunități excelente de investiții ȋn ecosistemul start-upurilor din România și din regiune.

Catalyst Romania aduce experienţă ȋn scalare, know-how indispensabil, resurse, parteneri de afaceri și co-investitori din întreaga Europă, America de Nord și Asia pentru companii. Catalyst Romania II este un fond regional, axat pe companiile românești de tehnologie în faza start-up, dar va urmări și oportunități de investiții în celelalte țări din Europa de Sud-Est.

„Ne vom concentra în special pe sectorul Tehnologie, unde țara noastră are avantaje competitive semnificative și un potențial mare”, a declarat, într-un comunicat de presă, Marius Ghenea, Manager al Catalyst II GP S.à.r.l.

22,5 milioane euro au fost angajați către Catalyst Romania II din JEREMIE Reflows și din programul EIF InnovFin Equity. Restul angajamentului de capital al fondului a fost asigurat prin participarea altor investitori, precum și a echipei Catalyst.

JEREMIE Romania este un set de instrumente financiare susținute inițial din fondurile structurale ale României în perioada de programare 2007-2013. După încheierea perioadei de programare, FEI continuă să acționeze în numele și în numele Guvernului României pentru a gestiona resursele returnate din implementarea inițială în cadrul unui nou acord semnat în septembrie 2020.

Primul Fond a realizat deja vânzarea a trei dintre companiile din portofoliu către investitori strategici, alte companii fiind în proces de vânzare, cu planul de a face un exit complet al portofoliului fie prin tranzacții cu investitori strategici sau financiari, sau prin listări la bursele din regiune, inclusiv Bursa de Valori București.

