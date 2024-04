BERD, BVB și VERTIK anunță programul „Investor Relations and Liquidity Support”

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Bursa de Valori București (BVB) și VERTIK anunță finalizarea programului Investor Relations and Liquidity Support.

Pe parcursul acestui program, trei companii selectate, Societatea Energetică Electrica (simbol BVB: EL), BRK Financial Group (simbol BVB: BRK) și holdingul de materiale de construcții ROCA Industry (simbol BVB: ROC1), au fost sprijinite pentru a-și crește vizibilitatea pe piața de capital și a-și comunica eficient povestea investitorilor, prin definirea unui set de instrumente esențiale pentru îmbunătățirea prezenței pe bursă.

Programul a furnizat companiilor selectate instrumente concrete și adaptate cerințelor investitorilor și sectorului lor de activitate: dezvoltarea strategiei pentru Relația cu Investitorii și instrumente pentru implementarea, gestionarea internă a activității de Relația cu Investitorii pentru a transmite o poveste de investiții coerentă și sprijin în instruirea echipelor dedicate ale companiilor pentru implementarea strategiei de Relația cu Investitorii, timp de 6 luni de la livrarea acesteia. Marcarea încheierii programului a inclus un workshop de prezentare a progreselor înregistrate de cele trei companii.

Attila Toth, Director, Capital & Financial Markets Development Team, BERD:

„În primul rând, aș vrea să mulțumesc Guvernului Coreei pentru susținerea acestei inițiative sub umbrela Programului de Cooperare Tehnică pentru Dezvoltarea Piețelor de Capital. Pentru BERD, dezvoltarea pieţelor de capital locale este o prioritate, iar obiectivul de bază este să furnizăm soluţii de finanţare pentru companiile din sectorul privat. Am lansat acest proiect în urmă cu mai bine de un an, cu obiectivul de a atrage atenţia asupra importanţei relaţiilor cu investitorii şi să le arătăm companiilor listate, cât şi celor care se gândesc să se listeze pe bursă în viitor, că merită şi chiar este nevoie să investeşti în a ţine vizibilitatea la un nivel ridicat pe bursă, obţinând astfel plusvaloare.”

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București:

„Comunicarea cu investitorii este unul dintre pilonii esențiali pentru a genera lichiditate și implicit pentru o evaluare de piață corectă a companiilor listate. Ne bucurăm de parteneriatul cu BERD și de susținerea pe care a avut-o acest proiect din partea Guvernului Coreei. Electrica, ROCA Industry și BRK Financial Group au obținut în cadrul acestui program instrumente utile pentru a-și contura și transmite mai bine povestea investitorilor. Îi îndemn pe toți emitenții de la bursă, de pe piața Principală și AeRO, să se inspire din exemplele de bună practică care există deja la Bursa de Valori București.”

Programul a fost coordonat, din poziția de consultant coordonator, de către Daniela Maior (Șerban), Partener Coordonator VERTIK, alături de o echipă de consultanți cu o experiență cumulată de peste 60 de ani în domeniul Relației cu Investitorii și Comunicare Financiară.

Daniela Maior (Șerban), Consultant Principal, Fondator & Managing Partner VERTIK:

„Suntem încântați că am contribuit la derularea cu succes a primului program pilot din lume pentru acest proiect și astfel am avut posibilitatea de a exemplifica companiilor strategii de comunicare concepute pentru acest proiect, cu multiple beneficii, atât pentru investitori, cât și pentru emitenți. Am lucrat îndeaproape cu echipele de Relația cu Investitorii și cu managementul companiilor, iar angajamentul nostru față de aceste companii continuă și după încheierea acestui program.”

Reprezentanții companiilor au subliniat progresele realizate în activitatea de Relația cu Investitorii, metodele de activare a investitorilor și îmbunătățirea vizibilității companiilor pe piața de capital.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a declarat: „Am realizat progrese semnificative în ultimul an prin includerea în indici și creșterea numărului de investitori. Menținem o comunicare constantă și transparentă cu piața. Anul acesta împlinim 10 ani de la listare și suntem deschiși să ne întâlnim cu participanții la piață, cu presa, așa încât să asigurăm un canal de comunicare constant. Guvernanța Corporativă este ceea ce consider că stă la baza evoluției pozitive pe care Electrica a înregistrat-o în ultimii ani.”

Monica Ivan, CEO BRK Financial Group, a menționat: „Am luat măsuri pentru îmbunătățirea comunicării cu investitorii și am observat o schimbare pozitivă în percepția lor. Aderarea noastră la acest program a fost cu dublu scop: pentru BRK în calitate de emitent listat și pentru a transfera către clienții noștri know-how-ul dobândit în acest program. De asemenea, ne propunem să implementăm anumite obiective de bază în ceea ce privește funcția de IR, cum ar fi nivelul de prezență în cadrul AGA, gradul de implicare al investitorilor la conferințele cu investitorii, vizibilitatea comunicatelor și vizibilitatea companiei în piața de capital în general.”

Alexandra Țițan, Director Relații cu Investitorii, ROCA Industry, a declarat: „ROCA Industry a reușit să crească numărul acționarilor cu 27% în ultimul an. A fost o muncă laborioasă, am construit un equity story astfel încât investitorii să înțeleagă mai bine activitatea holdingului, am îmbunătățit modalitatea de prezentare a rapoartelor financiare și vom depune în continuare eforturi în această direcție, am contractat un Market Maker pentru a crește lichiditatea. Acum, că ne-am transferat pe Piața Principală, ne dăm seama că eforturile trebuie să fie și mai mari. Pentru mai departe, ne dorim să păstrăm promisiunile față de investitori, să comunicăm într-un mod transparent și pe înțelesul tuturor, dar și să continuăm transformarea companiilor locale în lideri regionali. ”

