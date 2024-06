O treime din IPO-ul JT Grup Oil a fost subscris în primele cinci zile ale ofertei

În primele cinci zile cu discount de 16%, IPO-ul JT Grup Oil, dezvoltatorul celui mai modern terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, a strâns subscrieri în valoare de 23 milioane de lei din partea investitorilor.

Operaţiunea de piaţă a debutat în data de 28 mai și se va încheia în data de 10 iunie, compania urmând să fie listată în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. În primele cinci zile de la deschidere, investitorii au lansat ordine de cumpărare pentru 3.556.000 de acţiuni JT Grup Oil, adică 35,5% din IPO. Începând de astăzi, 4 iunie, investitorii vor subscrie acțiunile la prețul de ofertă de 6,50 lei/acțiune.

Conform prospectului aprobat de ASF, și ca urmare a dezvoltării celui mai nou terminal multi-modal, JT Grup Oil estimează pentru următorul an, o dublare a cifrei de afaceri, de la aproximativ 333 milioane de lei cifră de afaceri estimată pentru finalul anului 2024, la aproximativ 663 milioane în 2025.

”Conform previzionărilor noastre, câștigurile viitoare vor fi mai mari decât investițiile, iar odată ce terminalul va fi operațional, concomitent cu reducerea cheltuielilor, datorită automatizării complete a acestuia, ne așteptăm ca profitabilitatea să înregistreze o creștere exponențială în intervalul 2025-2028.”, declară Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A.

Grupul urmărește deschiderea de noi puncte de desfacere pentru sectorul B2B și, implicit, creșterea volumelor de combustibili tranzacționate pe piața locală. Investiția în JT Terminal asigură toată infrastructura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, de la creșterea eficienței operaționale, reducerea costurilor și diminuarea timpilor de așteptare, până la îmbunătățirea serviciilor oferite partenerilor și clienților companiei. Suma de bani obținută din finanțarea atrasă prin oferta publică inițială va rămâne în companie și va fi utilizată pentru extinderea capacităților de stocare și distribuție, precum și pentru implementarea unor noi facilități în nordul și vestul țării.

Odată finalizat, terminalul va dispune de 8 rezervoare cu o capacitate de stocare totală de 31.500 de tone și va gestiona barje cu o capacitate de până la 9.000 de tone, 16 vagoane în același timp, pe două linii ferate paralele, și câte 20 cisterne simultan în zona de încărcare și descărcare. După ce va fi complet operațional, datorită capacităților de stocare, JT Terminal va putea să suplinească aproximativ 1 milion de tone pe an din deficitul de combustibil de pe piața din România, în prezent estimat la 2,5 milioane de tone pe an. De asemenea, capacitatea de distribuție, de 400.000 de litri/zi, va asigura rotația permanentă a stocurilor, fără a permite acumularea unei cantități mari de carburanți, reducând astfel riscul financiar. În plus, dezvoltarea flotei auto și creșterea numărului de stații de incintă, de la 250 la aproximativ 500 de stații, vor contribui la mărirea volumelor tranzacționate și implicit la creșterea cotei de piață.

Sursa foto: BVB

