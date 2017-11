"In caz ca e adevarat, s-ar inscrie la categoria "Nu ne vindem tara la straini". Doar cumparam intalniri cu ei! O spun cu amuzament, pentru ca anul trecut cand aveam intalniri "gratis" cu sefi de guvern pentru a incerca sa prezint Romania intr-o lumina pozitiva cu argumente, unii oameni chiar credeau astfel de povesti cu "vandutul" tarii spuse de cei care acum se pare ca trebuie sa scoata bani din buzunar pentru a fi primiti", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

Un site specializat in monitorizarea activitatii Congresului SUA si a activitatilor de lobby a publicat un articol in care relateaza ca Liviu Dragnea incearca sa aranjeze intalniri cu vicepresedintele american Mike Pence si presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan.

Intrebat daca PSD a platit 100.000 de dolari unei firme din SUA pentru ca el sa aiba intalniri cu oficiali americani, Dragnea a spus ca a verificat iar partidul nu are niciun contract "de genul asta".

"Am citit si eu informatia dimineata si am sunat la partid, foarte mirat, ma gandeam ca poate cineva de la partid a avut nu stiu ce idee. PSD nu are niciun contract cu nicio firma de genul asta si cu atat mai putin a platit vreun leu. (...) Totusi, 100.000 e o suma mica pentru mine, nu? PSD nu are niciun contact cu nicio firma de genul asta si nu a platit niciun leu niciunei firme", a afirmat Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului.

Sursa foto: Agerpres foto