Deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, nu intelege de ce presedintele Klaus Iohannis este nemultumit de modificarea legilor justitiei, precizand ca propunerile imbunatatesc legislatia in domeniu.

"Nu stiu ce inseamna pentru presedinte procedura viciata. Procedura care este acum in desfasurare este procedura parlamentara. Un grup de senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a celor trei legi, acestea sunt in procedura de avizare la CSM, Consiliul Legislativ si Guvern, dupa care vor intra in dezbatere parlamentara in Parlament, Camera Deputatilor, ca prima camera, Senatul, camera decizionala. Este procedura normala. Exista procedura parlamentara sau procedura...